Hauptversammlung: 62 Einsätze für die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler

Bei ihrer Hauptversammlung hat die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Dieses war durchaus ereignisreich – nicht nur wegen der zahlreichen Einsätze.
Erstmals fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler in der Festhalle statt. Und erstmals leitete Mike Burkhardt, der 2025 gewählte Kommandant, die Versammlung. Neu war auch, dass erstmals Daniel Schwaderer aus Backnang als neuer Kreisbrandmeister mit Dienstbeginn Anfang April an der Zusammenkunft teilnahm.