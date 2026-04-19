Hauptversammlung: 62 Einsätze für die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler

Bei ihrer Hauptversammlung hat die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Dieses war durchaus ereignisreich – nicht nur wegen der zahlreichen Einsätze.

Erstmals fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler in der Festhalle statt. Und erstmals leitete Mike Burkhardt, der 2025 gewählte Kommandant, die Versammlung. Neu war auch, dass erstmals Daniel Schwaderer aus Backnang als neuer Kreisbrandmeister mit Dienstbeginn Anfang April an der Zusammenkunft teilnahm.

Das Jahr 2025, so Kommandant Burkhardt, war bestimmt von Wahlen, auch seiner und der Ernennung von Hartmut Kalmbach nach 15 Jahren als Kommandant zum neuen und damit jüngsten Ehrenkommandanten. Die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler wurde zu 62 Einsätzen gerufen und zählte am Jahresende 157 Einsatzkräfte, 21 Alterskameraden, in der Jugendfeuerwehr 62 und bei den Bambini 20, also in Summe 260 Mitglieder.

Die Abteilung sei massiv gefordert und deshalb froh über das Einsatznachsorgeteam. In 2025 fanden 23 Ausbildungen statt, zum Beispiel zum Sprechfunker, Truppmann, Truppführer, Atemschutzträger, Gruppenführer und Zugführer.

Umstellung auf Digitalfunk

Am Katastrophenschutztag hat sich die Feuerwehr beteiligt und das Leistungsabzeichen, Stufe Silber in Baiersbronn abgelegt. Außerdem wurde die erste Übung am Waldbrandmodul durchgeführt, so Burkhardt. Besonders wichtig war im vergangenen Jahr war die Umstellung auf Digitalfunk mit kreisweiter Ausschreibung durch das Landratsamt.

Personelle Veränderungen, so der Kommandant, ergaben sich bei der Kleiderkammer. Das neue Team bilden Micha Lenk, Michael Dieterle und Steffi Dietz. Den Social Media Bereich übernahm Jula Gärtner und die Homepage wird durch Marcel Decker , unterstützt von Thomas Rauser, erstellt.

Manuel Kaupp (von links), Thomas Rauser und Mike Burkhardt wurden befördert. Foto: Stadler

Die Anschaffung von Software und die Vereinfachung des Computerprogramms Fireplan sei ein großer Schritt in die Zukunft, das TLF-W werde kommen, der Termin fehle jedoch noch. Außerdem habe die Feuerwehr ein Defizit an Maschinisten.

In Vertretung von Jugendwart Stefan Braun berichtete Kevin Pfefferle vom vergangenen Jahr. Demnach hat die Jugendfeuerwehr 82 Jugendliche, davon 16 Mädchen und 66 Jungen. Bei den 20 Bambini liege eine Warteliste zur Aufnahme vor. Insgesamt verzeichne die Jugendfeuerwehr steigende Mitgliederzahlen. Im vergangenen Jahr wurden bei überschaubaren Kosten Uniformen angeschafft. Neben Ausflügen wurde an der Jugendflamme II in Empfingen teilgenommen und eine Übung im Ortsteil Bösingen absolviert.

Tagesverfügbarkeit gelobt

Alterspräsident Winfried Kaupp berichtete als Nachfolger von Thomas Teufel von einem Personalstand mit 21 Altersfeuerwehrleuten, die 2025 13 Treffen organisierten, wanderten und gemütlich beisammen waren.

Anschließend entlastete Bürgermeister Dieter Bischoff den Gesamtausschuss einstimmig, er überbrachte ein Grußwort der Gemeinde und nahm die anstehenden Beförderungen vor. Er begrüßte Hartmut Kalmbach als jüngsten Ehrenkommandanten und wünschte dem neuen Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer gutes Gelingen. Zudem lobte er die gute Tagesverfügbarkeit in Pfalzgrafenweiler mit 23 Mann.

Kreisbrandmeister Schwaderer stellte seinen Werdegang von der Basis der Feuerwehr kommend vor und sprach über das Funktionieren der Feuerwehr durch das Miteinander.

Zahlreiche Mitglieder befördert oder geehrt

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau wurden Amelie Walz, Christina Dingler, Leonhard Blaschko, Mauritz Gärtner, Niklas Heine und Ole Burkhardt befördert. Zum Oberfeuerwehrmann beziehungsweise zur Oberfeuerwehrfrau wurden Ashley Volkenand, Benjamin Stoll, Christoph Großhans, Josua Kumar, Kevin Pfefferle, Raphael Karl und Tobias Morath ernannt. Zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise zur Hauptfeuerwehrfrau wurden Kathrin Vollmer, Kim-Daniel Pisowotzki, Stefan Morlock und Sven Plocher befördert. Löschmeister wurde Marc Kühnle und Oberlöschmeister Josua Lenk. Gleich drei Brandmeister standen zur Beförderung an. Manuel Kaupp wurde Brandmeister, Thomas Rauser Oberbrandmeister und der neue Kommandant Mike Burkhardt wurde zum Hauptbrandmeister befördert.

Ehrungen

Seitens des Feuerwehrverbandes ehrte Maik Zinser anschließend mit dem Feuerwehrehrenzeichen. Diese Auszeichnung in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst erhielten André Müller, Philipp Bohnet und Robin Kapler. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber Matthias Franz, Simon Schaber und Thomas Rauser ausgezeichnet. Eine besondere Ehre wurde Gerhard Eissler zuteil. Ganze 40 Jahre war er ehrenamtlich im Feuerwehrdienst. Hierfür wurde ihm seitens des Feuerwehrverbandes das Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgehändigt. Über die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber durfte sich Jannick Dieterle freuen.