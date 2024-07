1 Die Einsatzfahrzeuge stehen am Straßenrand. Mitglieder der Alterswehr (rechts im Bild) beobachten das Treiben. Foto: Werner Hering

120 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen waren an der Hauptübung der Feuerwehr Loßburg im „Haus Weitblick“ beteiligt. Sechs Personen wurden gerettet und zwei Personen – dargestellt durch Dummies – geborgen.









Die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Loßburg fand in dem vor wenigen Wochen eingeweihten Therapiezentrum Haus Weitblick in der Sulzbacher Straße in Lombach statt.