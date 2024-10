Hauptübung der Feuerwehr Rottweil: 86 Einsatzkräfte rücken zur Schule aus

35 Drehleiter und Hubarbeitsbühne waren zusammen im Einsatz. Foto:

Brand an der Nell-Breuning-Schule und Schüler in Lebensgefahr: Bei ihrer Hauptübung muss die Feuerwehr Rottweil bei großem Zuschauerinteresse einen anspruchsvollen Einsatz meistern. Rettungskräfte der DRK-Bereitschaft und das THW waren auch dabei.









Aus dem Obergeschoss dringt dicker Rauch, Schüler stehen an den Fenstern und rufen um Hilfe. Als Stadtbrandmeister Frank Müller am Samstagmittag an der Nell-Breuning-Schule eintrifft, ist schnelles Handeln gefordert, denn es sind Schüler in Lebensgefahr.