Hauptstraße in Schiltach: Fünf neue Wohnungen sollen geschaffen werden

1 Das Gebäude in der Hauptstraße 28 ist ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus Foto: Niklas Ortmann

In der Hauptstraße in Schiltach sollen fünf neue Wohnungen entstehen. Einen entsprechenden Bauantrag bewilligte der Gemeinderat.









Eine „erfreuliche Entwicklung“ verkündete Hauptamtsleiter Michael Grumbach in der jüngsten Sitzung des Schiltacher Gemeinderats: Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße 28 neben der Gaststätte „Zum alten Fritz“ soll umgebaut, saniert und erweitert werden. Der Bauherr will dadurch fünf barrierefreie Wohnungen in dem leerstehenden Gebäude in der Altstadt schaffen. Einen entsprechenden Bauantrag bewilligte der Gemeinderat einstimmig.