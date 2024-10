Am Kilwisamstag hat die Freiwillige Feuerwehr Schonach ihre Herbsthauptprobe erfolgreich am Rensberg 9, dem ehemaligen Gasthaus Karlstein, über die Bühne gebracht.

Die Übung begann pünktlich um 16.30 Uhr und wurde von zahlreichen Zuschauern, darunter der Bürgermeister, Mitglieder des Gemeinderats sowie der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr aufmerksam verfolgt.

Rauch im Treppenhaus

Das Szenario sah einen Küchenbrand während der Vorbereitungen für eine Veranstaltung vor. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus konnten die Personen in den oberen Stockwerken das Gebäude nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehrleute retteten die Betroffenen daher gekonnt über tragbare Leitern sowie die Drehleiter.

Die Drehleiter leistet wertvolle Hilfe beim Einsatz. Foto: Feuerwehr Schonach

Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schonach waren an der traditionellen Hauptprobe im Herbst beteiligt, unterstützt von allen sechs Fahrzeugen der Wehr. Die Übung moderierte Thomas Schilli, der das Szenario und die einzelnen Schritte für die Zuschauer erläuterte.

Einsatzkräfte gewürdigt

Kommandant Georg Schilli zeigte sich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft: „Unsere Feuerwehr hat heute eindrucksvoll gezeigt, dass wir auf jede Situation gut vorbereitet sind.“ Auch Bürgermeister Jörg Frey würdigte den Einsatz und die Professionalität der Einsatzkräfte.

Professionell absolviert die Feuerwehr ihre Herbstprobe. Foto: Feuerwehr Schonach

Ein besonderer Dank galt der Familie Haas, die das Übungsobjekt zur Verfügung stellte und so einen realistischen Einsatz ermöglichte. Im Anschluss an die Übung lud die Gemeinde Schonach die Mitglieder der Feuerwehr traditionell zu einem gemeinsamen Essen ein, um sich für deren Engagement und Einsatzbereitschaft zu bedanken. In gemütlicher Atmosphäre ließen die Feuerwehrleute den Abend ausklingen und tauschten sich über die erfolgreiche Übung und künftige Herausforderungen aus.

Moment der Gemeinschaft

Die Herbsthauptprobe war damit nicht nur eine Gelegenheit, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr unter Beweis zu stellen, sondern auch ein Moment des Zusammenhalts und der Gemeinschaft. Die Freiwillige Feuerwehr Schonach hat erneut bewiesen, dass sie jederzeit bereit ist, für die Sicherheit der Bürger einzutreten.