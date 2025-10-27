Hauptbahnhof Rostock: Frau vergisst nach Sex in Fotobox Handtasche – Unbekannter stiehlt sie

Doppeltes Pech hatte eine Frau am Rostocker Hauptbahnhof, die bei einem kleinen Lust-Abenteuer selbst leer ausgegangen ist und im Anschluss auch noch ihre Handtasche vergessen hat.
Diebstahl nach Sex in Fotoautomat: Ein sexuelles Abenteuer in einem Fotoautomaten im Rostocker Hauptbahnhof ist einem Paar zum Verhängnis geworden – weil die Frau im Anschluss ihre Handtasche in der Fotobox vergessen hatte. Beamten der Bundespolizei war das herrenlose Gepäckstück auf der Videoüberwachung aufgefallen, wie eine Sprecherin sagte. Nur deshalb habe das Team die Aufnahmen zurückgespult, um Infos zum Besitzer der Tasche zu bekommen – und bekamen so auch die delikaten Szenen zu sehen.