Hauptbahnhof Karlsruhe: Polizei sucht 29 Jahre alten Asylbewerber nach Messerangriff

Im Karlsruher Hauptbahnhof eskaliert ein Streit, ein Mann wird niedergestochen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.









Karlsruhe - Für den Messerangriff auf einen Mann am Karlsruher Bahnhof soll ein 29-jähriger Asylbewerber aus Georgien verantwortlich sein. Der Tatverdächtige sei wohl auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft fünf Tage nach der Tat mit. An seiner Wohnanschrift sei er bislang nicht angetroffen worden. Das Amtsgericht Karlsruhe hat einen Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Ob sich der Mann noch in der Region aufhält, ist einem Sprecher zufolge unklar.