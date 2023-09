Ein Schild am Freudenstädter Hauptbahnhof kündigt eine Baustelle an. Der Parkplatz links neben dem Bahnhofsgebäude soll dafür gesperrt werden. Im Internet ist darüber eine aufgeregte Debatte entbrannt. Doch Recherchen unserer Redaktion zeigen: So schlimm wie von manchen befürchtet wird es nicht.