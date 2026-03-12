Hauptamtlicher Stellvertreter: Die Anforderungen bei der Feuerwehr Weil am Rhein steigen

Für die zunehmende Komplexität des Feuerwehrwesens in Weil am Rhein braucht es auch einen hauptamtlichen Stellvertreter. Diese Aufgabe übernimmt Alexander Ebler.
Nach einer entsprechenden Änderung der Feuerwehrsatzung sowie zustimmenden Voten in den Ortschaftsräten und Ausschüssen ernannte der Gemeinderat Alexander Ebler am Dienstag nun offiziell zum hauptamtlichen Stellvertreter von Stadtbrandmeister Frank Sommerhalter. Die von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker unterzeichnete Bestellungsurkunde überreichte Bürgermeister Lorenz Wehrle für seine erkrankte Chefin unter dem Applaus des Gremiums.