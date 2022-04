1 Damian Kaminski war der Matchwinner für den SV Zimmern im Derby beim VfB Bösingen. Mit seinem Hattrick sorgte er für den 3:1-Erfolg der Gäste. Foto: Schleeh

VfB Bösingen – SV Zimmern 1:3 (1:0). In einem spannenden Derby setzte sich der SV Zimmern gestern Abend vor 500 Zuschauern Dank seines Matchwinners Damien Kaminski per Hattrick nicht unverdient beim VfB Bösingen durch.















Während der SVZ jetzt sechs Partien unbesiegt bleibt, verlor der VfB das zweite Mal in Folge daheim mit 1:3 gegen einen Verfolger. In den ersten Minuten war Zimmern zunächst gleich etwas aktiver, jedoch passierte vor den beiden Toren nicht sonderlich viel.

SVZ-Keeper verspätet sich

Zwei Aufreger gab es schon in der Anfangsphase: VfB-Offensivmann Yannick Spät musste passen und Jannik Botzenhart übernahm seinen Part schon bei Spielbeginn. Der SVZ wechselte nach 180 Sekunden bereits den Torhüter. Ersatzkeeper Philipp Prinz stand zu Beginn zwischen den Pfosten, wurde dann aber rasch durch den verspäteten Stammkeeper Chris Fast ersetzt.

VfB Bösingen geht in Führung

In der 15. Minute kam Kevin Hezel bei einer Bösinger Ecke vor Fast an den Ball, verfehlte jedoch das Ziel. Kurze Zeit später musste der Zimmerner Keeper hinter sich greifen und kassierte aus einer Standardsituation das 1:0: Nach einer Freistoßflanke von Razvan Dobricean köpfte Marius Müller den Ball in die Maschen (19.). In der Folgezeit verpasste Bösingen das 2:0 - Dobricean setzte einen weiteren Freistoß auf die Oberkante der Querlatte (26.). Auf der anderen Seite setzte Damian Kaminski einen Kopfball knapp am Ziel vorbei (30.).

Viele Chancen auf beiden Seiten

In der 43. Minute kam Kaminski nach einer Ecke freistehend am zweiten Pfosten an den Ball - die Kugel landet bei Pfau in den Armen. Kurz vor der Halbzeit parierte Fast bei einem Schuss von Marius Müller aus der Drehung nach Zuspiel von Marvin Schlosser stark und verhinderte den zweiten VfB-Treffer (45.).

Nach dem Seitenwechsel standen beide Abwehrreihen zunächst 15 Minuten wieder stabil und ließen nichts zu. Dass Zimmern ebenfalls aus einem, ruhenden Ball zum 1:1-Ausgleich kam, war irgendwie bezeichnend für die Begegnung.

Elfmeter führt zum Ausgleich

Gut eine Stunde war gespielt, als Kaminski im Strafraum durch Noah Kimmich von den Beinen geholt wurde – der Torjäger verwandelte den Strafstoß mit Saisontor 18 (62.). Bösingen war allerdings nicht geschockt. Nun ging es hin und her: Marius Beiter zwang Chris Fast nach Vorarbeit von Schlosser zur nächsten Glanzparade (69.).

Kaminski wieder eiskalt

Statt 2:1 für den VfB klingelte es keine 60 Sekunden später auf der anderen Seite: Einen langen Ball der Zimmerner in die Spitze erwischt der wieselflinke Kaminski vor Kimmich und lupft die Kugel über Torwart Maximilian Pfau hinweg zur Gästeführung ins Gehäuse - Treffer Nummer 20 war für den Polen eingetütet. Der SVZ blieb am Drücker und Kaminski hätte beinahe seinen Doppelpack noch mit einem Hattrick veredelt – wieder bei einem langen Ball legte er sich das Leder an Pfau vorbei vor, jedoch klärte Botzenhart in höchster Not (75.).

VfB drückt in Schlussphase

Der VfB Bösingen versuchte in der Schlussphase alles, um wenigstens noch zum Ausgleich zu kommen. Jedoch vergebens: Marius Müller vergab nach schönem Pass von Benedikt Bantle in der 90. Minute – der starke SVZ-Keeper Fast hielt selbst diesen Abschluss aus kurzer Distanz und so brachten die Zimmerner den knappen Vorsprung nicht nur mit Glück über die Zeit, sondern der herausragende Mann der zweiten Hälfte setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf: Kaminski sorgte mit dem 21. Saisontreffer für den 1:3-Endstand.

STIMMEN UND STATISTIK

Fabian Banholzer (Abteilungsleiter VfB Bösingen): "Leider war die zweite Hälfte von uns wieder etwas schlechter. Kaminski haben wir das ganze Spiel über nicht in den Griff bekommen. Wir hatten allerdings selber genug Chancen, um dieses Spiel nicht zu verlieren."

Peter Leopold (Trainer VfB Bösingen): „Die Niederlage tut weh. Sie war nicht verdient. Wir machen die Bunden aus den wenigen hundertprozentigen Chancen nicht. Dann hält Chris Fast zweimal super und dann verliert man am Ende eben. Der Zimmerner Torhüter war für mich der Matchwinner. Und bei uns merkt man doch die Abwesenheit von Torjäger Torsten Müller und Yannick Spät in der Offensive."

Damian Kaminski (Torjäger SV Zimmern): "Ich freue mich dass wir nach dem Pausenrückstand zurück ins Spiel gekommen sind. Meine drei Tore sind natürlich schön, doch die ganze Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt, unser Torhüter Chris Fast hat stark gehalten. So war der Sieg am Ende verdient, weil die Moral stimmte."

Gunter Welzer (Trainer SV Zimmern): "Ich bin absolut zufrieden. Es war kämpferisch eine starke Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Für Damian freue ich dass er drei Tore gemacht hat."

VfB Bösingen: Pfau – Kimmich (73. Be. Bantle), Lehmann (80. Zimmermann), Schinacher, Mi. Bantle, Hezel (90.+2 Wulle), Beiter, Dobricean, Ma. Schlosser (80. Schmid), Botzenhart, Ma. Müller.

SV Zimmern: Prinz (3. Fast) – Vogel, Grenz, Noack (47. Sigel), Kücking, Schrankenmüller, Pavic, Barroi, Ni. Ippolito, Fl. Ippolito (60. Tamer, 78. Badjie), Kaminski.

Tore: 1:0 Marius Müller (19.), 1:1 Kaminski (FE/62.), 1:2 Kaminski (70.), 1:3 (90.+7).

Schiedsrichter: Christian Cretnik (Herrenberg). Zuschauer: 500.