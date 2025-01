Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump mit einer dem Hitlergruß ähnlich sehenden Geste für Aufsehen gesorgt.

Musk war einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen von Trump in der Washingtoner Capital One Arena. Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an sein Herz. Und streckte sie dann in einer schnellen Bewegung nach oben raus. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. „Danke, dass Ihr das ermöglicht habt. Mein Herz schlägt für Euch“, sagte er danach.

Viele Nutzer auf Musks Online-Plattform X merkten an, dass die Geste an einen Hitlergruß erinnere. Der Nachrichtensender CNN wiederholte die Szene in seinem Programm mehrfach. Die Zuschauer seien selbst klug genug, sich eine Meinung dazu zu bilden, meinte eine Moderatorin.

Keine Erklärung von Musk für "Hitlergruß"

Von Musk gab es zunächst keine Erklärung zu der Geste. Aber er teilte auf seinem X-Account einen Mitschnitt seiner Rede vom Sender Fox News, in dem im Moment der ersten – und problematischer aussehenden – Geste die Zuhörer eingeblendet wurden.

Bei seinem Auftritt erklärte Musk, durch Trumps Wahl sei die „Zukunft der Zivilisation gesichert“ worden. Die ganze Menschheit sei an einer Weggabelung gewesen.

„Return of the King“

Zuvor hatte Musk am Tag von Trumps Vereidigung von der „Rückkehr des Königs“ (Return of the King“) geschwärmt. Wollte der bekennende Tolkien-Fan Musk damit an den dritten Teil „Return of the King“ von J. R. R. Tolkins Fantasie-Epos „The Lord of the Rings“ erinnern?

Den Beitrag auf seiner Online-Plattform X illustrierte Musk mit zwei Bildschirmaufnahmen: Der einst gesperrte Trump-Account bei Twitter und das neue offizielle Präsidenten-Profil. Trump war beim X-Vorläufer Twitter im Januar 2021 gesperrt worden, nachdem seine Anhänger das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Musk hatte den Trump-Account wieder freigeschaltet, nachdem er Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar (42,4 Milliarden Euro) kaufte.

Elon Musks Gruß – ein „Sieg Heil“?

Die US-Historikerin Claire Aubin, die sich mit Nationalsozialismus in den USA befasst, schrieb im Onlinedienst X, der Gruß Musks sei in der Tat ein „Sieg Heil“ wie bei Hitler gewesen. „Nach meiner professionellen Einschätzung haben sie alle Recht“, schrieb sie mit Blick auf viele Nutzer, die das genauso sahen.

Auch die Faschismus-Forscherin Ruth Ben-Ghiat schreibt auf X: Dies sei ein „Nazi-Gruß“ gewesen – „und zwar einer, der ziemlich aggressiv war“.

„Diese Geste ist kein Nazi-Gruß“

Musk reagierte zunächst nicht auf die vielen Kommentare in dem ihm gehörenden Dienst. Der Historiker Aaron Astor wertete seine Geste hingegen nicht als Nazi-Gruß. „Ich habe Elon Musk oft dafür kritisiert, dass er es zugelassen hat, dass seine Plattform von Neonazis vergiftet wird“, schreibt Astor auf X. „Aber diese Geste ist kein Nazi-Gruß. Es ist die ungeschickte Geste eines autistischen Mannes, als er der Menge sagt, dass sein Herz für sie schlägt.“

Info: Was ist der „Hitler-Gruß“

Der Hitlergruß – im nationalsozialistischen Sprachgebrauch auch „ Deutscher Gruß“ genannt – war in der Zeit des Nationalsozialismus die übliche Grußform. Übernommen vom„Saluto romano“ („Römischer Gruß“, der mit einem gerade ausgestreckten, erhobenen Arm bezeugt wird) des Italienischen Faschismus unter Benito Mussolini wurde er Ausdruck des nationalsozialistischen Personenkults um Adolf Hitler.

Es handelte sich zunächst um den Gruß der NSDAP-Mitglieder, der nach der Machtergreifung 1933 zum offiziellen Gruß aller „Volksgenossen“ wurde.

Beim Hitlergruß wurde der rechte Arm mit flacher Hand auf Augenhöhe schräg nach oben gestreckt. Dazu wurden meist die Worte „Heil Hitler“ oder „Sieg Heil“ gesprochen.

Wenn der Gruß Adolf Hitler persönlich entboten wurde, lautete die Grußformel „Heil mein Führer“ in Anlehnung an die Anrede „Mein Führer“.

Asperger-Syndrom bei Musk

Elon Musk hatte im Jahr 2021 erklärt, unter dem Asperger-Syndrom zu leiden, einer Form des Autismus. Der Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX hatte Trump im Wahlkampf mit mehr als 270 Millionen Dollar unterstützt. Dieser beauftragte ihn damit, als externer Berater eine drastische Senkung der Kosten des Regierungsapparates herbeizuführen.

Zuletzt sorgte Musk in Deutschland für Empörung, weil er sich in den Wahlkampf einmischte und für die in Teilen rechtsextreme AfD Werbung machte.

Info: Welche Nazi-Parolen und -Gesten sind in Deutschland verboten?

StGB

Der Gesetzgeber hat nach Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 beschlossen, die Zeichen und Symbole des untergegangenen Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Die entsprechenden Bestimmungen im Strafgesetzbuch (StGB) beziehen sich auf die „Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen“ (§ 86 StGB) und auf das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ (§ 86a StGB).

Hitlergruß/Deutscher Gruß

Ursprung ist der Römische Gruß aus der Zeit des Römischen Reichs. Die Verwendung ist strafbar.

Kühnengruß/Widerstandsgruß

Der Kühnen- oder Widerstandsgruß ist eine Abwandlung des Hitlergrußes. Statt der ganzen Hand werden dazu der Ringfinger und der kleine Finger angewinkelt und die anderen drei Finger voneinander abgespreizt. So entsteht ein W, das für Widerstand stehen soll. Namensgeber war der deutsche Neonazi Michael Kühnen (1955-1991). Die Verwendung ist strafbar.

„Heil Hitler“

Gesprochene Grußformel. Die Verwendung ist strafbar.

„Mit Deutschem Gruß“

Briefliche Grußformel. Die Verwendung ist strafbar.

„Sieg Heil“

Parteitags- und Massenparole. Die Verwendung ist strafbar.

„Ein Volk, ein Reich, ein Führer“

Losung der NSDAP. Die Verwendung ist strafbar.

„Deutschland erwache

Losung der NSDAP. Die Verwendung ist strafbar.

„Alles für Deutschland“

Losung der SA. Die Verwendung ist strafbar.

„Meine/Unsere Ehre heißt Treue“

Losung der SS. Die Verwendung ist strafbar.

„Blut und Ehre“

Losung der Hitler-Jugend. Die Verwendung ist strafbar.

„Rotfront verrecke

Gegen den kommunistischen Roten Frontkämpferbund in der Weimarer Republik gerichtete Hassparole. Die Verwendung ist strafbar.