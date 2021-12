1 Die Auffahrt zur A 81 in Horb Foto: Hopp

Wird die Autobahn A81 zwischen Rottenburg und Empfingen zu einer Gefahrenstrecke – zur "Angst 81"? Allem Anschein nach häufen sich dort schwere Unfälle – und die Zahl der Todesopfer ist de facto gestiegen. Die Suche nach möglichen Erklärungen führt aber in einen Dschungel von Daten.















Horb - Eine der größten Ängste ist es, in einen Autobahnunfall verwickelt zu werden. Was sich in den vergangenen Monaten auf der A 81 in der Region abgespielt hat, dürfte diese Angst gesteigert haben: Unfälle mit Schwerverletzten und Toten, lange Staus auf der Autobahn und Umleitungsverkehr aus allen Richtungen, der auch die Straßen rund um Horb füllte. War es dieses Jahr schlimmer als sonst? Oder ist es wie so oft bei solchen Fragen nur das persönliche Gefühl, das irgendetwas schlimmer geworden ist, ohne dass es sich wirklich nachweisen lässt? Eine Suche nach Antworten.