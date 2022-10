Haßfurt in Bayern

1 Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Unterfranken ist ein elfjähriges Mädchen auf einem Schulgelände von einem Lastwagen überrollt worden. Das Kind überlebte den Unfall nicht.















In Bayern ist ein elfjähriges Mädchen auf einem Schulgelände von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein 48-jähriger Getränkelieferant gegen 14 Uhr mit einem Lkw rückwärts auf das Gelände im Bereich des Gymnasiums in Haßfurt gefahren, um anzuliefern. Beim Rückwärtsfahren habe er die Schülerin angefahren. Das Mädchen habe so schwere Verletzungen gehabt, dass es sofort gestorben sei.

Mehrere Schüler hätten das Unglück mitansehen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kinder würden von einem Krisenteam psychologisch betreut. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten. Die Angehörigen der Gymnasiastin seien vor Ort und würden ebenfalls von einem Team betreut.

Auf dem Gelände des Schulzentrums liegt auch eine Grund- und Mittelschule. Um den Unfallort richteten die Retter einen Sichtschutz ein. Neben Rettungs-, Polizei- und Feuerwehrkräften kam auch ein Sachverständiger zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.