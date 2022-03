1 Dieser Brief wurde an Trossinger, die russische Wurzeln haben, geschickt. Model Stefanie Giesinger postet ihn in ihrer Instagram-Story. Foto: Screenshot/Hassbrief gegen Russen aus Trossingen/Stefanie Giesinger

Seitdem Russland Krieg gegen die Ukraine führt, erleben auch in unserer Region immer mehr Russen Anfeindungen. In Trossingen wurden beispielsweise Hassbriefe an Menschen verschickt, die russische Wurzeln haben. Und auch das Ergebnis einer Instagram-Umfrage unserer Redaktion zeigt, dass viele in Deutschland lebende Russen wegen Putins Krieg offenbar beleidigt oder gar diskriminiert werden.















Link kopiert

Oberndorf - Ein Wirt aus Bietigheim (Kreis Rastatt) erteilt Russen Hausverbot. Eine Bäckerei-Kette aus der Ortenau benennt den "Russischen Zupfkuchen" um. Der Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf versetzt Mitarbeiter mit russischem Hintergrund. Die Schlagzeilen über mutmaßliche Diskriminierungen von Russen überschlugen sich in den vergangenen Tagen. Auch auf eine Instagram-Umfrage unserer Redaktion meldeten viele User zurück, dass sie selbst oder Bekannte mit russischen Wurzeln seit Putins Angriffskrieg täglich mit Beleidigungen und Diskirimierungen zu kämpfen haben.

"Heute Nacht wurden bei meiner Kollegin (Deutschrussin) die Reifen aufgestochen", berichtet uns eine Userin beispielsweise. In einer anderen Nachricht schildert uns eine Frau, dass ihre Schwiegermutter bei der Physiotherapie angegangen worden sei. Auch Kinder werden in der Schule gemobbt, weil sie russische Wurzeln haben, berichtet eine andere Userin. "Es werden Freundschaften gekündigt, Nachbarn grüßen einen nicht mehr", schreibt eine weitere Frau.

Wiederum eine andere Userin berichtet uns, dass sie bereits mitbekommen habe, dass auch in Bewerbungsgesprächen die russische Nationalität sowie mögliche Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Thema seien. "Den Deustchen würde es genauso wenig gefallen, wenn man das mit ihnen macht", schreibt uns die Frau empört.

Hassbriefe gegen Deutsch-Russen werden in Trossingen verteilt

Zahlreiche weitere User berichten uns von Beleidigungen gegenüber in Deutschland lebenden Russen oder Situationen, in denen solche diskriminiert wurden. In Trossingen (Landkreis Tuttlingen) sind sogar Briefe an Deutsch-Russen verschickt worden, in denen sie beleidigt und aufgefordert werden, Deutschland zu verlassen: "Russenpack, haut endlich hier aus Deutschland ab und helft eurem Putin mal ein Land ohne Gewalt aufzumischen. Ihr seid Russen, keine Deutschen, egal, was ihr hier noch macht, Integration bei Russen geht nicht, außer im Archipel Gulag, das ist das Richtige für euch, packt die Koffer und ab nach Moskau", heißt es darin. In den Sozialen Medien zeigen sich viele Menschen entsetzt über dieses Schreiben. Sogar das deutsche Model Stefanie Giesinger, deren Eltern Russlanddeutsche sind, postet den Brief in einer Story auf ihrem Instagram-Account.

Auch in unserer Instagram-Umfrage wird oft auf die Hassbriefe verwiesen. Ein User schreibt, dass es in der Region häufiger zu Anfeindungen gegenüber Menschen mit osteuropäischen Hintergrund käme. Andere User bestätigen ebenfalls, dass sie das immer wieder erleben würden.