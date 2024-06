1 Die Trauer über die Tat von Mannheim ist groß. Aber es gibt auch gegenteilige Reaktionen. Foto: René Priebe/pr-video/dpa/René Priebe

Extremisten klatschen dem Täter von Mannheim öffentlich Beifall. Was tun? Vieles ist beim Kampf gegen Hass im Netz besser geworden, aber neue Probleme zeichnen sich ab.









Das Entsetzen über den mutmaßlich aus islamistischen Gründen heraus begangenen Mord an einem Polizisten in Mannheim ist groß. Es verdrängt die Kritik über den Angriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger. Allerdings: Nicht nur die Bestürzung ist gewaltig. Freude und Zustimmung über diese Tat finden sich auf den so genannten sozialen Netzwerken ebenso. Das Internet ist voll von Beiträgen, in denen die Tat gefeiert und zu weiteren Angriffen aufgerufen wird.