Hasler: Vom Feilschen, Kaufen und Plauschen

1 Von manch schönem alten Besitz trennt man sich gern – zumal, wenn er beim Dorfflohmarkt über den persönlichen Austausch in andere gute Hände übergeht. Foto: Ines Bode Der Hasler Dorfflohmarkt bot eine enorme Spannbreite vom betagten technischen Relikt bis zur tagesaktuellen Limo.







Link kopiert



Durch den ganzen Ort bis hinaus nach Glashütten zog sich die ausgedehnte Flohmarktmeile. Eine bunte Mischung aus Kunst und Haushalt war geboten. Gleich am Morgen waren die professionellen Schnäppchenjäger unterwegs, gut erkennbar an langsam vorbeirollenden Autos, deren Besitzer mit geübtem Blick die Auslagen prüften. Aber auch jenseits der „Profis“ zog das Angebot zahlreiche Neugierige ins Höhlendorf – überall sei gut was losgewesen, berichteten die Verkäufer. Und manchmal wanderte der Besitz auch nur an eine andere Adresse im Dorf.