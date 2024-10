Haslacherinnen erstellen Feature über den „Vulkan“: Das hat die beiden Autorinnen besonders bewegt

1 Dort, wo sie sich heute die Gedenkstätte befindet, war nicht das Lager. Das war weiter oben auf dem Berg. Foto: Weinbrenner

Die Haslacherinnen Elisa Göppert und Hanna Kopp haben ein SWR-Feature über den „Vulkan“ erstellt.









Elisa Göppert und Hanna Kopp stammen aus Haslach stammen und haben sich schon in ihrer Schulzeit mit dem NS-Arbeitslager auf dem Vulkan beschäftigt. Doch das Thema ließ sie auch später nicht mehr los. Vor allem die Frage, was mit dem Ort nach Kriegsende geschah und warum just an dieser Stelle eine Mülldeponie errichtet wurde, beschäftigte sie. Ihre Recherchen haben sie nun in Zusammenarbeit mit dem SWR in einem berührenden, knapp einstündigen Audio-Feature zusammengefasst.