Haslacherinnen bei Kika-Sendung: „Krass nass“ machte ihnen großen Spaß

Sie sind „krass nass“ geworden, aber das freiwillig und mit jeder Menge Spaß: Die beiden Haslacherinnen Johanna und Theresa Schmitt haben bei einer Sendung des Kinderkanals teilgenommen, bei der sie bei einem Wettbewerb ihr sportliches Geschick im und mit Wasser unter Beweis stellen mussten. Ab dem 25. August werden die Episoden ausgestrahlt und Anfang September werden die Kinzigtäler erfahren, ob die beiden Schwestern es aufs Treppchen geschafft haben.

Die Sendung „Krass nass“ gibt es seit zehn Jahren. Üblicherweise wird sie im Kinderkanal über die Sommerferien ausgestrahlt. Bei ihr treten Jugendliche im Alter zwischen elf und 13 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich gegeneinander an und müssen einen in einem Schwimmbecken aufgebauten Parcours bewältigen. Nach jeder Episode scheidet ein Teilnehmer aus. Zu den Fans von „Krass nass“ gehören die zwölfjährige Johanna und ihre 13-jährige Schwester Theresa Schmitt. Die beiden Haslacherinnen erklären im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie schon lange mit dem Gedanken spielten, selbst mitzumachen. Nachdem im August 2024 die Staffel zu Ende gegangen war, wollten sie ihre Idee in die Tat umsetzen. Bewerbungsschluss war Ende März; jeder Kandidat musste ein Video einsenden, in dem er sich vorstellt.

Bewerbungsvideos mit eigenen Handys erstellt

„Das haben die beiden Mädels in ziemlicher Eigenregie mit ihren Handys gemacht; ich habe ihnen da nicht geholfen“; berichtet Johannas und Theresas Mutter Gwendolyn Schmitt.

Sie übernahm dann das Hochladen der Clips auf einem speziellen Bewerberportal. Fünf Tage vor Ende der Frist reichten die Mädchen ihre Bewerbung ein. Danach hörte die Familie erst einmal lange Zeit nichts. Nach etwa vier Wochen erhielt Gwendolyn Schmitt dann einen Anruf von den Machern des Kinderkanals. Sie erklärte dass Theresa und Johanna in die engere Auswahl kämen und fragten, ob die Beiden sich auch vorstellen könnten, als Team anzutreten. 2025 feiert „Krass nass“ nämlich sein zehnjähriges Bestehen und aus diesem Anlass sollten bei dem Wettbewerb statt Einzelpersonen Teams gegeneinander antreten. Natürlich waren die Mädchen einverstanden.

„Wir hatten eigentlich uns beide beworben, damit vielleicht eine von uns mitmachen konnte“, erzählt Johanna. Dass beide die Möglichkeit bekommen könnten, war umso besser. Nach weiteren vier Wochen kam dann ein weiterer Anruf: Mama Gwendolyn war gerade bei der Arbeit, als sie die Bestätigung erhielt: Ihre beiden Töchter waren dabei! Auch der Drehtermin wurde ihr mitgeteilt: In der letzten Juliwoche sollten sie nach Schorndorf bei Stuttgart kommen.

Nun galt es, jede Menge Formulare und Unterschriften einzuholen. Da die Dreharbeiten in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien stattfanden, musste beispielsweise eine Schulbefreiung eingeholt werden. Außerdem brauchten die Mädchen ein ärztliches Attest. „Viel Papierkram, viel Unterschriften-Hinterherrennen“ fasst Gwendolyn Schmitt zusammen.

Und wie bereiteten sich die Beiden dann auf den Wettbewerb vor? „In den Pfingstferien haben wir bei einem Wasserparcours an einem Campingplatz ein bisschen geübt.

Jede Menge Formulare mussten ausgefüllt werden

Aber sonst haben wir nichts gemacht“, berichten Johanna und Theresa. Das war auch nicht unbedingt nötig. Beide sind sehr sportlich. Johanna turnt; Theresa turnt ebenfalls und macht außerdem Leichtathletik und spielt Fußball.

Schließlich war es soweit: Theresa und Johanna fuhren mit ihrer Mutter nach Schorndorf, wo in einem Naturfreibad der Parcours aufgebaut worden war. Am ersten Tag wurden die beiden Mädchen ausgerüstet: Sie bekamen T-Shirts mit dem „Krass nass“-Logo und ihrem Namen, Ellbogenschoner, einen Helm, sowie einen Neoprenanzug und -schuhe. Am Nachmittag ging es dann schon los: Jeden Tag wurden mindestens zwei Folgen gedreht, damit die insgesamt zehn Folgen innerhalb vier Tagen im Kasten waren. Zwölf Teams, also insgesamt 24 Jugendliche, traten gegeneinander an. Sie mussten zum Beispiel eine Turm hochklettern, auf einem Gummitier paddeln, tauchen und Hindernisse überwinden. Nach jeder Folge schied ein Team aus und der der Schwierigkeitsgrad stieg. „Am Anfang war es noch nicht so schwierig, aber dann wurde der Parcours immer länger und es wurde anstrengender“, fasst Johanna zusammen. Ein riesiges Team kümmerte sich um die Teilnehmer. Es gab allein zwei Kika-Mitarbeiter als Betreuer für die Kinder. Außerdem kümmerten sich einige allein darum, dass den Teilnehmern Kleidung zur Verfügung gestellt wurde und dass die Ausrüstung getrocknet wurde. Und natürlich sorgten viele Kameraleute dafür, dass alles aufgenommen wurde. „Es war eigentlich an jeder Ecke irgendwo eine Kamera. Einer stand sogar im Wasser und einer fuhr auf einem DLRG-Boot mit“, erinnern sich die Beiden. Das DLRG sorgte für die Sicherheit.

Eltern waren bei den Dreharbeiten nicht dabei

Mama Gwendolyn bekam von den Dreharbeiten nichts mit. Sie waren elternfreie Zone. So musste sie zurück ins Hotel, wo sie statt im Home-Office im „Hotel-Office“ arbeitete bis sie ihre Kinder abholen konnte. Dennoch seien die Dreharbeiten für sie „mega spannend gewesen“. „Ich habe mich jeden Tag gefragt, wie weit sie wohl kommen“, erzählt sie. Ihr Ziel sie aber vor allem eins gewesen, sind sich die drei einig: „Mitmachen und Spaß haben“. Und Spaß hatten sie, betonen Theresa und Johanna – auch mit den Konkurrenten. „Mit den andere haben wir uns angefreundet und auch Nummern ausgetauscht“, erzählen sie.

Und wie weit sind sie gekommen? Das und ob sie den Hauptpreis, eine Reise in einen Center Parc mit der ganzen Familie gewonnen haben, dürfen die Beiden noch nicht verraten. Wer den Sieg mit nach Hause genommen hat, werden die Zuschauer erst Anfang September erfahren, wenn die letzte Folge ausgestrahlt wird (siehe Info). Sicher ist aber, dass die Beiden jede Menge Spaß hatten. „Wir würden auf jeden Fall noch einmal bei „Krass nass“ mitmachen“, betonen sie.

Ausstrahlung

Die erste Folge von „Krass nass“ wird am Montag, 25. August, um 13.05 Uhr auf dem Kinderkanal ausgestrahlt. Über zwei Wochen gibt es jeden Tag um diese Uhrzeit eine Folge zu sehen bis wird die Sendung zwei Wochen lang täglich ausgestrahlt.