Haslacherinnen bei Kika-Sendung: „Krass nass“ machte ihnen großen Spaß

Die Haslacherinnen Johanna und Theresa Schmitt haben bei der Kika-Sendung mitgemacht. Dabei mussten sie ihr sportliches Geschick im und mit Wasser unter Beweis stellen.
Sie sind „krass nass“ geworden, aber das freiwillig und mit jeder Menge Spaß: Die beiden Haslacherinnen Johanna und Theresa Schmitt haben bei einer Sendung des Kinderkanals teilgenommen, bei der sie bei einem Wettbewerb ihr sportliches Geschick im und mit Wasser unter Beweis stellen mussten. Ab dem 25. August werden die Episoden ausgestrahlt und Anfang September werden die Kinzigtäler erfahren, ob die beiden Schwestern es aufs Treppchen geschafft haben.