Haslacher Wintermarkt: Zwischen Budenzauber und Bühne

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet in Haslach zum zweiten Mal ab Freitag, 19. Dezember, der Haslacher Kulinarische Wintermarkt statt. Er dauert bis zum 6. Januar und startet jeweils um 16 Uhr. Außer am 24. und 31. Dezember bleibt er jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Vom Marktplatz bis zum Pfarrplatz bieten insgesamt zwölf Hütten ein breites Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten. So werden beispielsweise klassische Gerichte wie Schupfnudeln und Käsespätzle angeboten. Aber es gibt auch Außergewöhnliches: Dazu gehören unter anderem Langos, ein ungarisches Fladenbrot, oder Pulled Pork. Aber auch Käsefondue, Flammenkuchen und Bratwürste warten auf Abnehmer. Insgesamt werden mehr als 25 verschiedene Gerichte angeboten, die von den bewirtenden Betrieben präsentiert werden.

Zum Altstadtambiente des Wintermarkts werde die beliebte und bekannte lebendige Krippe am Rathaus beitragen genau wie der große Adventskranz auf dem Rohrbrunnen sowie der große Weihnachtsbaum am Marktplatz. Zusätzlich werden Pfarrplatz und Mühlenbacherstraße mit einer neuen großen Weihnachtsbeleuchtung geschmückt. Ein besonderer Blickfang wird die große Linde am Pfarrplatz sein, in der warmweiße Lichterketten glitzern werden. Als Highlight und „perfekt leuchtender Selfie-Point“ dient ein imposanter, fast drei Meter großer Hirsch.

Aber auch für Unterhaltung wird gesorgt. Jeden Tag gibt es ab 18 Uhr Live-Musik auf der Bühne am Pfarrplatz und bei der Kirchtreppe. Die Musiker werden dem Publikum stimmungsvolle musikalische Abende bescheren.

So stimmt die Stadtkapelle Haslach bei einem Adventssingen auf Heiligabend ein, genau wie die Jugendkapelle Dreiklang. Aber es wird mehr als stille Nacht geboten: Auch Rock und Pop werden zu hören sein. „Brasslach“ aus Haslach zum Beispiel wollen für Stimmung sorgen, Matthias Rapp bietet Pop- und Rock-Covers und auch die Hansmann-Band unterhält mit einem unterhaltsamen Programm von Polka bis Schlager.

Aufmerksamkeit in den sozialen Medien

Im vergangenen Jahr hatte der kulinarische Wintermarkt aber nicht nur wegen seiner Programms Aufmerksamkeit erregt. In den sozialen Medien kommentierten zahlreiche User die Veranstaltung – aber nicht wegen ihrer erfolgreichen Premiere, sondern wegen ihres Namens. Sie echauffierten sich über die Bezeichnung „Wintermarkt“ und vermuteten dahinter eine politische Motivation, die versuchte, Traditionen aus Respekt gegenüber Zugewanderten abzuschaffen. Sie witterten eine Art kulturelle Enteignung und ließen sich auch von mehrfachen Hinweisen, dass es in Haslach durchaus einen Weihnachtsmarkt gibt, nicht von ihrer Meinung abbringen. Dass der „Wintermarkt“ so heißt, um eine Verwechslung mit dem Weihnachtsmarkt zu vermeiden und weil er über Weihnachten hinaus andauert, überlasen die meisten geflissentlich. Auch in diesem Jahr gab es bereits ein paar Kommentare des Unverständnisses ob der Bezeichnung „Wintermarkt“, als die Stadt die Veranstaltung in den sozialen Medien bewarb, jedoch noch lange nicht in dem Ausmaß wie im vergangenen Jahr. „Insgesamt ist noch nicht viel passiert. Andere User haben aufgeklärt und es hat sich bisher alles von alleine geklärt“, fasst Martin Schwendemann als Leiter des Kultur- und Tourismusamts zusammen. Einige User hätten sich nach der Erklärung durch andere sogar entschuldigt. Falls die Situation sich doch ähnlich entwickeln sollten wie im vergangenen Jahr, will die Stadt „brav alle Kommentare beantworten“, erklärt Schwendemann. „Und im Zweifelsfall deaktivieren wir eben die Kommentarfunktion“.

Organisation und Sperrung

Organisiert wird der Wintermarkt vom Haslacher Handels- und Gewerbeverein. Für die Dauer der Veranstaltung wird die Haslacher Altstadt für die Durchfahrt gesperrt.