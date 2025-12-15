Haslacher Wintermarkt: Zwischen Budenzauber und Bühne

Der Wintermarkt kehrt zurück. Die Besucher erwarten Köstlichkeiten, Live-Musik und festliche Beleuchtung. Der Name der Veranstaltung erregte nur noch vereinzelt Kritik.
Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet in Haslach zum zweiten Mal ab Freitag, 19. Dezember, der Haslacher Kulinarische Wintermarkt statt. Er dauert bis zum 6. Januar und startet jeweils um 16 Uhr. Außer am 24. und 31. Dezember bleibt er jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Vom Marktplatz bis zum Pfarrplatz bieten insgesamt zwölf Hütten ein breites Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten. So werden beispielsweise klassische Gerichte wie Schupfnudeln und Käsespätzle angeboten. Aber es gibt auch Außergewöhnliches: Dazu gehören unter anderem Langos, ein ungarisches Fladenbrot, oder Pulled Pork. Aber auch Käsefondue, Flammenkuchen und Bratwürste warten auf Abnehmer. Insgesamt werden mehr als 25 verschiedene Gerichte angeboten, die von den bewirtenden Betrieben präsentiert werden.