Haslacher Wintermarkt: So echauffieren sich User in den sozialen Medien über den Namen

So echauffieren sich User in den sozialen Medien über den Namen

1 Der erste kulinarische Wintermarkt in Haslach kam gut an und erfreute sich vieler Besucher. Foto: Stadt Haslach

Seit vier Tagen ist der Haslacher Wintermarkt zu Ende. Während das Fazit der Organisatoren und Besucher äußerst positiv ausfällt, echauffieren sich in den sozialen Medien User über den Namen der Veranstaltung.









Link kopiert



Die Premiere des ersten kulinarischen Wintermarkts in Haslach ist geglückt. Das Konzept, Gastronomie mit musikalischer, abwechslungsreicher Unterhaltung zu kombinieren und den Markt in die Tage nicht in die Weihnachtshochphase zu legen, ist bei den Besuchern gut angekommen. Dass Anfang Januar parallel zum Wintermarkt auch noch das traditionelle Winterfest mit Schnäppchentagen und Hochzeitsmesse stattfand, zog weitere Besucher an. Die Innenstadt war von 20. Dezember bis zum 6. Januar stets gut besucht. Haslachs Kulturamtsleiter und Hauptorganisator des Wintermarkts Martin Schwendemann zieht ein „überaus positives Fazit“; die Veranstaltung sei von den Besuchern und Beschickern mehrfach gelobt worden.