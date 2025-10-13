Haslacher Weihnachtslieder: Darum wurde die Stücke auf CD aufgenommen

Die zehn Haslacher Weihnachtslieder haben Stadtkapelle und Chöre nun für eine CD aufgenommen.
„Stille Nacht“, „Ihr Kinderlein kommet“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ sind Weihnachtslieder, die jeder kennt und die im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet sind. In Haslach gibt es aber Weihachtslieder, die nur dort gesungen werden – und das auch nicht nur in der Adventszeit. So ziehen im Januar die Dreikönigs-Sänger von Haus zu Haus, um vor den Türen ausschließlich diese Lieder wiederzugeben. Und auch beim Hirtensingen im Goldenen Winkel in Haslach singen die als Schafhirten verkleideten Männer diese Stücke.