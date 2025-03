Haslacher Traditionsgasthaus: So läuft der Probebetrieb in der neuen „Kanone“

Die „Kanone“ ist immer noch die „Kanone“– von außen ist, abgesehen von einem leuchtenden „Open“-Schild, nicht zu erkennen, dass das Gasthaus einen neuen Betreiber hat. Und auch im Innenbereich hat sich die Einrichtung nicht sehr verändert. Ein Brunnen, grüne Deko an der Decke und ein künstlicher Baum mit rosa Blüten weisen darauf hin, dass es einen neuen Betreiber gibt. Das ist Trong Nghia Hoang, der zusammen mit seiner Familie und deren Freund Erwin Busch die Haslacher zukünftig mit vietnamesischer und asiatischer Küche versorgen wird.

Trong Nghia Hoang betreibt bereits in Lahr ein ähnliches Restaurant und während er in der Küche der „Kanone“ fleißig werkelt, erklärt Busch als Freund der Familie und Mitarbeiter, dass Trong Nghia Hoang schon länger geplant hatte, ein zweites Lokal zu eröffnen. Die Haslacher „Kanone“ habe ihnen diese Möglichkeit eröffnet. Die Einteilung haben die Pächter etwas überarbeitet. So ist das Kernrestaurant direkt nach dem Eingang links zu finden, dahinter ist der Saal.

Lesen Sie auch

Pächter betreibt bereits ein Restaurant in Lahr

Dieser soll wieder für Veranstaltungen und Feste zur Verfügung stehen; in Spitzenzeiten können Gäste sich, sofern der Saal frei ist, natürlich auch dort hinsetzen. Der kleine Bereich rechts neben dem Eingang soll für den Bestell- und Abholbetrieb genutzt werden. Im Eingangsbereich wurde die Scheibe zum kleinen Tresen entfernt. „So können wir aus der gegenüber liegenden Küche besser sehen und hören, wenn jemand das Restaurant betritt“, erklärt Busch.

Nach dem Kauf im Sommer des vergangenen Jahres hatten die neuen Pächter im darauffolgenden Herbst mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Aufgrund eines lang geplanten Besuchs in der Heimat der Familie sei die Eröffnung dann „etwas spitz auf knapp“ für den 20. März anvisiert worden. Zuvor planten die neuen Betreiber allerdings schon einmal eine Art Probebetrieb, bei dem sie die Türen der Gaststätte ohne große Ankündigung stundenweise für die Gäste öffneten. Der wurde vergangenen Woche aufgenommen. „Man kann auch schon vorher zu uns kommen und etwas essen“, fasst Busch zusammen.

Und das Interesse seitens der Haslacher sei riesengroß, berichtet Busch. „Wir hatten schon viele neugierige Nasen, die hier reingeschnuppert haben“, erzählt Busch lachend, der sich über die vielen folgenden Gespräche sichtlich freut. Auch wenn er und Trong Nghia Hoang etwas überrascht gewesen seien, wie wichtig die „Kanone“ augenscheinlich für Haslacher ist. „Wir wussten, dass die ,Kanone’ eine große Rolle für die Narrenzunft spielt, das wurde uns beim Kauf auch schon gesagt. Aber dass sie so wichtig ist, dass müssen wir erst einmal sacken lassen“, gibt Busch zu. Dennoch, oder gerade deswegen, freuten sie sich sehr und betonen: „Wir sind hier, wir wollen hier bleiben und wollen die Leute kennen lernen.“ Sie freuten sich sehr darauf, teil der Haslacher Gemeinschaft zu werden, sagen Trong Nghia Hoang und Busch.

Einige schöne Geschichten hätten sie schon gehört, wie zum Beispiel die des Paares, das vor 50 Jahren ihre Hochzeit in der „Kanone“ feierte, dann wegzog, seit drei Jahren wieder in Haslach wohnt und nun das erste Mal wieder zum Essen vorbei kommen konnte. Angesprochen worden seien sie auch schon, ob sie Zimmer vermieten würden. Soweit seien sie allerdings noch nicht, so Busch. Zwar sei auch im oberen Bereich des Gebäudes renoviert worden, aber es ist noch längst nicht alles fertig. Irgendwann können sich die Betreiber hier aber vielleicht einen minimalistischen Beherbergungsbetrieb vorstellen.

Es werden dringend Servicemitarbeiter gesucht

Momentan sucht Trong Nghia Hoang noch dringend nach neuen Mitarbeitern für den Service. Übergangsweise hat Erwin Busch diesen übernommen, das soll aber keine langfristige Lösung sein. Bis das Team gewachsen ist, bitten die neuen „Kanone“-Betreiber noch um etwas Nachsicht, falls es zu längeren Wartezeiten kommen sollte. Das Kochen übernehmen Trong Nghia Hoang und seine Familie selbst, schließlich wird vietnamesische Küche angeboten – angepasst an den europäischen Gaumen, versteht sich. Neben diesen Gerichten gibt es in der „Kanone“ aber auch unter anderem Sushi und andere asiatische Küche. Deswegen bezeichnen die Betreiber ihre Küche auch als „Asiatische Fusion“.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat die „Kanone“ ab dem morgigen Donnerstag, 20. März, werktags von 11 bis 15 sowie von 17 bis 22 Uhr. Am Wochenende ist durchgängiger Betrieb von 11 bis 22.30 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.