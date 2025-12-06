Haslacher Tradition: So wurde der 142. Xaveritag gefeiert

1 Präsident Franz Xaver Giesler (von rechts), Pfarrer Michel Lienhard und Pater Franz Xaver Failer beim Heringsmahl. Foto: Ktafczyk Alle Xaver aus der Region waren zum Heringessen eingeladen. Dieser musste ohne die Hilfe der Hände eingenommen werden.







Ein gut besuchter und feierlicher Gottesdienst in der Mühlenkapelle leitete am Dienstag den 142. Xaveritag ein. Im Festgottesdienst am Vorabend des eigentlichen Namenstags des Heiligen Franz Xaver ging Pfarrer Michael Lienhard zunächst auf das bewegte Leben des großen Missionars ein. Dieser sei am Betreten des chinesischen Festlands gescheitert und im Alter von 46 Jahren einsam auf einer Insel vor Chinas Küste gestorben. In seiner Ansprache bezog sich Lienhard auf Strophen des Kirchenlieds zum Heiligen Franziskus Xaverius, das zum Schluss angestimmt wurde und in dem es unter anderem heißt: „Du warst erwählt für Gott beseelt, zogst aus fürs Evangelium“. Lienhard rief dazu auf, selbst das Evangelium hinauszutragen, so wie es Franz Xaver getan hatte. Die Feier in der Mühlenkapelle war durch Walter Bührer und Paul Xaver Krämer musikalisch umrahmt worden.