Haslacher Tradition: Feuriges Spektakel am Scheibenbühl

Zum Frühlingsbeginn lebt in Schnellingen ein alter alemannischer Brauch wieder auf: das „Schiibeschlage“. Auf dem Scheibenbühl werden Holzplatten in die Luft geschleudert.
Immer wieder ist davon die Rede, dass das Scheibenschlagen einer der ältesten alemannischen Bräuche sei – ein Brauch, der in der Hauptsache im deutschsprachigen Raum zu Hause ist und in welchem glühend gemachte Holzscheiben mittels von Haselnussstecken von den Bergeshängen zu Tal geschleudert werden. Im Haslacher Stadtteil Schnellingen wurde dieser zum Frühlingsbeginn zählende Brauch vor annähernd einem halben Jahrhundert wiederbelebt und findet am heutigen Samstag wieder statt.