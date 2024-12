Haslacher Tierheilpraktikerin gibt Tipps: So können Haustiere bei Stress und Panik an Silvester unterstützt werden

So können Haustiere bei Stress und Panik an Silvester unterstützt werden

1 Ängstlichen Tiere, die in der Silvesternacht Schutz bei Menschen suchen, sollte man zeigen, dass sie beschützt werden und sie keine Angst haben müssen. Foto: Patrick Pleul/dpa/Patrick Pleul

Sie zittern, Speichel läuft aus dem Maul, die Augen sind weit aufgerissen: Viele Tiere leiden in der Silvesternacht – Lärm, Rauch und Lichter versetzen sie in Angst. Tierarzthelferin Nina Grummel gibt Tipps, wie Besitzer ihre Lieblinge schützen können.









Drei, Zwei, Eins, und die Raketen schießen los: Was für viele Menschen an Silvester eine heiß geliebte Tradition ist, um das neue Jahr zu begrüßen, sorgt bei Hunden, Katzen und anderen Tieren für Angstzustände und enormen Stress. Unsere Redaktion hat bei Nina Grummel, Tierarzthelferin im Kleintierzentrum Kinzigtal und selbstständige nebenberufliche Tierheilpraktikerin nachgefragt, wie Haustierbesitzer ihre Tiere in der letzten, beziehungsweise ersten Nacht des Jahres unterstützen können, wenn die Böller und Raketen am Nachthimmel mit viel Lärm und Gestank explodieren.