Haslacher Stadtwerke: Darum wird der Strom günstiger

1 Die Stadtwerke Haslach senken die Strompreise zum kommenden Jahr. Foto: Stadt Haslach

Die Stadtwerke werden zum neuen Jahr mit teils günstigeren Strompreisen aufwarten. Der Tarif Grundversorgung wird zum Beispiel von 39,72 auf 38,44 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Am Freitag soll die neu gestaltete Homepage freigeschaltet werden.









Die Haslacher Stadtwerke wollen die Strompreise zum kommenden Jahr senken. Der Werksausschuss stimmte den Plänen dafür in seiner Sitzung am Montag einstimmig zu. Steffen Jannek, Kaufmännischer Werkleiter der Stadtwerke, erinnerte daran, dass die Stadtwerke nach der Kündigung des Dienstleistungsvertrags durch das E-Werk Mittelbaden seit dem 1. Januar 2023 den Strom über den Dienstleister Südweststrom beziehen. In diesem Zusammenhang sei eine neue Beschaffungs- und Absatzstrategie entwickelt worden. Diese sei dem Werksausschuss bereits im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt sowie auch in der Praxis umgesetzt worden. Eine kontinuierliche Beschaffung soll das Risiko der unbeständigen Börsenpreise eindämmen. Auch für 2025 seien die prognostizierten Mengen frühzeitig beschafft worden.