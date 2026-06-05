Haslacher Stadtwald aufgeforstet: Baumpflanzaktion hilft Teilnehmern bei Sprachkenntnissen

Mit Hacke, Pflanzspaten und neuem Wortschatz ausgestattet haben Teilnehmer des BEF-Alpha-Projekts im Haslacher Stadtwald einen Hang aufgeforstet.
Die Teilnehmer des BEF-Alpha-Projekts (Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge) haben im Haslacher Stadtwald beim Waldsee Bäume gepflanzt und dabei eine besondere Unterrichtseinheit bekommen. Initiiert wurde die Aktion laut einer Mitteilung durch den Kontakt von Karin Weißer, Leiterin des Projekts bei der Volkshochschule Offenburg, zu Stephan Bruder vom Amt für Waldwirtschaft.