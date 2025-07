Haslacher Stadtkapelle: Sommerfest kommt trotz Tropenhitze gut an

Das Sommerfest der Stadtkapelle war am Sonntag trotz hochsommerlicher Temperaturen eine gelungene musikalische Open-Air-Veranstaltung. Mit einem Potpourri sorgte die Musikkapelle aus Hofstetten ab 11 Uhr für Hörgenuss. Als Opening präsentierten die Musiker unter der Leitung von Dirigentin Katja von Rechenberg „Die Sonne geht auf“. Dann folgten unter anderem „Mährische Spezialitäten“, „Fliegermarsch“ und die „Laubener Schnellpolka“.

Zweistündiges Programm auf hohem Niveau

Nach der Pause erhielten die Hofstetter großen Applaus für die „Schwarzwaldmusikanten“, „Best of Red Hot Chili Peppers“, „Abba Gold“ und den Ohrwurm „Böhmischer Traum“. Mit „Dangaa und uf Wiederluege“ sagte die Kapelle nach zwei Stunden Musik auf hohem Niveau Ade, bevor sie sich das Hofstetter-Lied spielend und singend „Dem Himmel ein Stück näher“ fühlte.

Lesen Sie auch

Unter Leitung von Thomas Rauber nahm dann die Stadtkapelle aus Wolfach auf der Bühne Platz. Mit der „Kaiserin Sissi“ begrüßten sie die Gäste und sagten „Welcome“.

Die „Böhmische Liebe“ begeisterte dann ebenso wie der „Cuban Sound“ und der Hit von Sting „Englishman in New York“. „Mir sein die Kaiserjäger“ waren sich die Musikanten dann spielend sicher, bevor sie trotz steigender Temperaturen mit „Coldplay on Stage“ oder „Mission Impossible“ nochmal alle Register zogen. Mit einer bunten Mischung bekannter Melodien sorgte danach das Erwachsenen-Blasorchester der Musikschule Offenburg/Ortenau unter Leitung von Bernhard Münchbach, für Furore. Mit Abbas „Mamma Mia“, „Baker Street“ von Gerry Rafferty und der Filmmusik zu „Die Schöne und das Biest“ bescherten die Musiker ihren Zuhörern eine ausgesuchte Mischung an Rhythmen. Einige Lieder Gilbert Timmers ergänzten das Programm.

Vorbereitungen

Timmer hatte im Mai ein Proben-Wochenende mit den Musikern veranstaltet und einige Stücke einstudiert. Das Lied von Jonny Mathis „Raindrops keep falling on my head“ hatte Timmer sogar im vergangenen Jahr zum zehnjährigen Bestehen eigens für das Orchester neu arrangiert. Die tollen Musiker erhielten für ihre Darbietungen jede Menge Applaus. Für die Bewirtung sorgte die Stadtkapelle Haslach.