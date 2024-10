Haslacher Sportkita: Darum wird Einrichtung mit fast einem Jahr Verspätung eröffnet

1 In diesem Gebäude könnten bald auf 87 Quadratmetern im Unter- und 85 Quadratmetern im Obergeschoss 25 Kinder spielen. Foto: Reinhard

Fast ein Jahr, nachdem bekannt wurde, dass in Haslach eine neue Kita entstehen soll, kommt nun Bewegung in die Sache: Alle Genehmigungen liegen vor; der neue Eröffnungstermin steht fest. Der war eigentlich für Frühjahr 2024 geplant gewesen.









Link kopiert



349 Betreuungsplätze, aber mehr als 400 Kinder, die einen theoretischen Anspruch auf einen Kita-Platz hatten – das war vor einem Jahr die Situation in Haslach gewesen. Kein Wunder, dass der Plan, im Mühlegrün eine „Sportkita“ mit dem Namen „Schwarzwaldkind“ zu eröffnen, auf die volle Zustimmung der Verwaltung und des Gemeinderats stieß. Nicole Hoffmann, die an dem Standort Kehl zwei solcher Sportkitas sowie zwei Einrichtungen in München betreibt, hatte diese Idee vor knapp einem Jahr im Gemeinderat vorgestellt. 25 Kinder sollten in einer Gruppe auf einer Fläche von insgesamt 172 Quadratmetern betreut werden. Der Schwerpunkt der Kita sollte auf Bewegung gelegt werden. Einhellig gab das Haslacher Gremium am 14. November 2023 sein Einverständnis, die Kita in den Bedarfsplan der Kommune aufzunehmen.