Haslacher „schwimmender Professor“: So hat Andreas Fath die Elb-Überquerung geschafft

1 In Hamburg stiegen (von links) Olympia-Teilnehmerin Leonie Beck, Andreas Fath, sein Schwager Daniel Albiez, Sohn Enzo sowie Olympionike Mario Sanzullo mit ins Wasser. Foto: privat

Die Elbe hat der „schwimmende Professor“ aus Haslach auf einer Länge von knapp 1100 Kilometern durchschwommen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so anstrengend wird“, zieht er ein Fazit. Jetzt geht es an die Analyse der Wasserproben und den Dokumentarfilm.









Der als schwimmender Professor bekannte Andreas Fath ist nach seinem Elbe-Projekt am gestrigen Nachmittag wieder in Haslach gelandet. Im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte er die bewegenden Momente der vergangenen Wochen und informierte über seine nächsten Termine. Bis Ende September hat er noch Semesterferien, ab Oktober lehrt der Chemieprofessor wieder an der Hochschule in Furtwangen.