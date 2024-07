Haslacher Jungstörche: So sind die ersten Flugversuche verlaufen

So sind die ersten Flugversuche verlaufen

1 Da die beiden Jungstörche viel Platz für ihre täglichen Flugübungen benötigen, weichen die Storcheneltern auf andere Plätze aus. Foto: Krafczyk

Nachdem es im Nest auf dem Kirchenturm allmählich eng wurde, hat der Nachwuchs mit seinen Flugübungen begonnen. Die beiden jungen Störche stehen dabei noch unter Aufsicht ihrer Eltern. Eine Beringung wird es in diesem Jahr aber nicht geben.









Dass es im Haslacher Storchennest auf dem Kirchturm von St. Arbogast immer enger wird, das lässt sich in diesen Tagen recht deutlich erkennen. Da die beiden Jungstörche viel Platz für ihre täglichen Flugübungen benötigen, weichen die Storcheneltern immer häufiger auf Plätze aus, die in der Umgebung des Kirchturmes liegen, so auf dem Kirchendach oder gar auf dem des alten Pfarrhauses.