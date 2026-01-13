Haslacher Innenstadt: Geschäfte tauschen Standorte

Mode Giesler und Schuh Volk ordnen sich neu: Beide Betriebe ziehen um und sorgen damit für Bewegung in der Innenstadt.
So mancher Haslacher wird sich jüngst gefragt haben, ob es in der Stadt bald zwei neue Leerstände gibt. „Schuh Volk“ ist nämlich aus seinem Geschäft an der Hauptstraße ausgezogen ist und die Schaufenster sind mit Papier verhängt. Und bei Herren-Mode Giesler an der neuen Eisenbahnstraße ist Räumungsverkauf. „Wir ziehen um“ ist dort auf den Schildern zu lesen. Die Veränderungen in der Haslacher Innenstadt resultieren aber weder in Leerständen noch sind sie unabhängig voneinander. Die beiden nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegenden Geschäfte tauschen ihren Platz miteinander.