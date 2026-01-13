Haslacher Innenstadt: Geschäfte tauschen Standorte

So mancher Haslacher wird sich jüngst gefragt haben, ob es in der Stadt bald zwei neue Leerstände gibt. „Schuh Volk“ ist nämlich aus seinem Geschäft an der Hauptstraße ausgezogen ist und die Schaufenster sind mit Papier verhängt. Und bei Herren-Mode Giesler an der neuen Eisenbahnstraße ist Räumungsverkauf. „Wir ziehen um“ ist dort auf den Schildern zu lesen. Die Veränderungen in der Haslacher Innenstadt resultieren aber weder in Leerständen noch sind sie unabhängig voneinander. Die beiden nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegenden Geschäfte tauschen ihren Platz miteinander.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres seien die Umzugspläne aufgekommen berichten Dirk und David Giesler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben gehört, dass der Laden an der Hauptstraße frei wird“, berichten die beiden. Für den Umzug von Herrenmode Giesler von der Neuen Eisenbahnstraße an die Hauptstraße gebe es zwei Gründe: Am früheren Standort war Mode Giesler auf zwei Etagen verteilt. Der neue ist ebenerdig, übersichtlicher und so für die Mitarbeiter einfacher zu betreuen. Außerdem habe die Lage eine Rolle gespielt.

„Wir sehen die Zukunft an der Hauptstraße. Hier spielt sich das meiste ab, es ist langfristig der besser Standort für uns“, erklären die Gieslers. Auch nach dem Umzug bleibt die Miete Familiensache: Das Gebäude an der Neuen Eisenbahnstraße gehört Dirk Gieslers Onkel; das an der Hauptstraße dem Großvater beziehungsweise dem Vater. Zwar verkleinere sich die Verkaufsfläche von 360 auf 260 Quadratmeter, aber das sei kein Problem. Das Sortiment werde nicht verkleinert. „Wir werden das dadurch kompensieren, dass wir im neuen Laden alles auf einer Fläche haben“, so Dirk Giesler. Dafür wird unter anderem die Decke höher; vorher war sie abgehängt. Außerdem wurde das alte Lager von Schuh Volk der Verkaufsfläche zugeschlagen.

Verkaufsfläche verkleinert sich um 100 Quadratmeter

Mit dem Umzug an die Hauptstraße bekommt Mode Giesler ein komplett neues Inventar sowie ein neues Auftreten. Wie David Giesler ausführt soll dieses einen Industrielook mit Schwarzwaldoptik verbinden. „Wir wollen Heimat mit Moderne verbinden. So soll zum Beispiel die Kassenrückwand Holzschindeln wie in einem alten Schwarzwaldhaus bekommen“, führt er aus. Insgesamt soll die Aufenthaltsqualität im Laden erhöht werden und es soll dort nicht nur Mode verkauft, es soll auch ein Treffpunkt werden. Aus diesem Grund sind auch Veranstaltungen mit einer Kombination aus Shopping und Gastronomie angedacht. Desweiteren bekommt die Filiale auch neue Umkleiden mit drei verschiedenen Lichtoptionen sowie digitale Schaufenster.

Neben dem Sortiment bleibt die Zielgruppe aber die gleiche: junge Männer ab etwa 30 Jahren. „Unsere Idee war es immer, dass uns Männer nach dem Kauf ihres Hochzeitsanzugs für ihre legere und Freizeitkleidung weiter frequentieren“, erklärt David Giesler. Und noch etwas bleibt gleich: das Personal. „Wir behalten nach dem Umzug alle“, betonen Vater und Sohn Giesler. Momentan laufen noch die Umbauarbeiten. Derweil soll das alte Geschäft so leer wie möglich gekauft werden, damit der Umzug möglichst geräuschlos vonstatten gehen kann. Das „soft openig“, also die Öffnung für den Publikumsverkehr ist für den 26. Januar geplant. Ab dann können Kunden von 9 bis 18 Uhr einkaufen. Die offizielle Eröffnung am neuen Standort soll dann Mitte März erfolgen.

Die Betreiber von Schuh Volk waren bis zum Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Das sagt der HGH

Martin Schwendemann als Vorsitzender des Haslacher Handels- und Gewerbevereins HGH zeigt sich erfreut über den „Tausch“ der Geschäfte. „Wir sind froh, dass beide Betriebe in Haslach einen Standort behalten“, erklärte er.