Haslacher Heilige: Die Zeit des Vergessens hat ein Ende

1 Die Figur des Heiligen Sebastian. Foto: Krafczyk

Obgleich der Heilige Sebastian in Zeiten höchster Not zum Haslacher Stadtpatron erhoben wurde, geriet dieser Umstand im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit. Durch das Bemühen von Pfarrer Michael Lienhard wurde das Andenken 2022 neu belebt.









Haslach steht mit Stadtpatron Sankt Sebastian nicht alleine da, denn den frühchristlichen Märtyrer ehren zahlreiche Städte und Ortschaften. Allen voran die Städte Mannheim, Landsberg am Lech, Bamberg oder Aichach. Außerdem gibt es bis heute noch in vielen Städten – wie früher auch in Haslach – Bruderschaften zum Heiligen Sebastian, so in Forchheim, Oettingen, Dietfurt, Werbach oder Ebersberg, um nur einige zu nennen.