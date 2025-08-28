Haslacher hat neues Projekt: Darum will Andreas Fath im Ganges schwimmen

Andreas Fath wird im Oktober für ein besonderes Projekt nach Indien reisen.
Beim Fastnachtsspiel im Februar hatten die Narren noch gewitzelt, dass Andreas Fath demnächst den Ganges durchschwimmen werde. Dass dieser Scherz nun Realität wird, damit hatten wohl weder sie noch Andreas Fath selbst gerechnet. Beim „Blue Source Projekt Indien“ will Fath vom 14. bis 26. Oktober die Konzentration von Mikroplastik im Ganges, seinen Zuflüssen und dem Quellgebiet untersuchen, das Bewusstsein für Plastikverschmutzung im Himalayagebiet schärfen und durch Bildung sowie symbolische Aktionen einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten.