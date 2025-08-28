Haslacher hat neues Projekt: Darum will Andreas Fath im Ganges schwimmen

Beim Fastnachtsspiel im Februar hatten die Narren noch gewitzelt, dass Andreas Fath demnächst den Ganges durchschwimmen werde. Dass dieser Scherz nun Realität wird, damit hatten wohl weder sie noch Andreas Fath selbst gerechnet. Beim „Blue Source Projekt Indien“ will Fath vom 14. bis 26. Oktober die Konzentration von Mikroplastik im Ganges, seinen Zuflüssen und dem Quellgebiet untersuchen, das Bewusstsein für Plastikverschmutzung im Himalayagebiet schärfen und durch Bildung sowie symbolische Aktionen einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten.

Damit hat Fath Erfahrung: Der als „schwimmender Professor“ bekannte Haslacher hat schon diverse Flüsse wie den Rhein, die Elbe, die Donau und den Tennessee River durchschwommen, um medienwirksam auf das Problem Mikroplastik aufmerksam zu machen. Ein solches Projekt bei einem asiatischen Fluss hatte Fath bisher aber immer aufgrund deren starker Verschmutzung ausgeschlossen.

„Und eigentlich hatte ich ja auch gesagt, dass ich aufhöre und keine großen Schwimmprojekte mehr mache“, sagt der 60-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch als er einen indischen Bergführer kennenlernte, der mit einer deutschen Frau verheiratet ist, kamen sie ins Gespräch über die Wasserqualität des Ganges. „Und da er viele Kontakte hatte, dachte ich mir, wenn er alles Drumherum organisiert, kann man das doch mal machen“, fasst Fath zusammen.

Klar sei aber von Anfang an gewesen, dass er den Fluss nicht ganz durchschwimmen wird; nicht nur weil das bei einer Gesamtlänge von 2700 Kilometern innerhalb der zwei veranschlagten Wochen schlicht nicht machbar ist. Sondern natürlich auch wegen der starken Verschmutzung des Ganges. Dieses „Nichtschwimmen“ soll dann auch auf dieses Problem aufmerksam machen. Schon beim Durchschwimmen der Donau hatte es eine große Medienaufmerksamkeit erregt, als der Fluss an einem Abschnitt zu schmutzig gewesen war, um ihn zu durchqueren. Sorge um seine Gesundheit hat Andreas Fath wegen des Schwimmens in einem der schmutzigsten Flüsse der Welt nur begrenzt. „Die Inder gehen auch rein. Aber ich werde auch jeden Fall darauf achten, kein Wasser zu schlucken“, so Fath.

Sicher sei auch, dass es wie bei den anderen Flüssen einen Film geben wird.

Im heiligen Fluss entsorgen die Menschen ihren Unrat

In diesem will er vor allem auf den Widerspruch eingehen, dass der Ganges in Indien einerseits als heiliger Fluss angesehen wird, aber andererseits auch als regelrechte Kloake genutzt wird, in dem die Menschen ihren Unrat und auch die Asche ihrer Verstorbenen entsorgen.

Und Fath wird mit seinem Team Workshops, Vorträge und eine Aktionswoche anbieten. Mit einer Tochterfirma des Unternehmens Hansgrohe aus Schiltach ist außerdem ein „Clean Up“ geplant, also eine Säuberung eine Gewässers. „Bei all dem werde ich bestimmt auch immer wieder ins Wasser steigen, aber eines meiner Hauptziele wird es auch auch sein, Kooperation vor Ort zu schließen, als Vertreter der Hochschule Furtwangen auch mit Universitäten vor Ort“, führt Fath aus.

Natürlich werden er und sein Team auch wieder Wasserproben entnehmen, um sie zu analysieren. Eine davon ist an der Quelle des Ganges geplant und eine weitere in der indischen Hauptstadt Kalkutta, um zu eruieren, wie sich die Wasserqualität geändert hat.

Die zwei Wochen in Indien sind für Fath komplett durchgeplant. „Sobald ich aus dem Flieger aussteige, werde ich zu tun haben“, so Fath. Während die organisatorischen Vorbereitungen laufen, hält sich der schwimmende Professort fit. Denn auch wenn er nicht den ganzen Ganges durschwimmen wird, steht am Ende der Indien-Tour ein sportliches Event an: Einen Tag vor Faths Abreise findet in Goa der „Oceanman India“ statt, ein zehn Kilometer langes Schwimmen im offenen Wasser, an dem Fath teilnehmen wird. Grundsätzlich schwimmt der Haslacher pro Woche mehrere Kilometer; pro Einheit meistens sechs bis acht. „Unter drei Kilometer ziehe ich nicht die Badehose an“, erklärt Fath lachend. Zum Trainieren nutzt er das Haslacher Freibad oder ab und im Gifiz-See.

Nach „Blue Source Projekt Indien“ wird es ihm garantier nicht langweilig werden. Er hat zum Beispiel Anfragen für Projekte an der Weser und der Oder bekommen. „Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie etwas bewirken können, werde ich sie auch verfolgen“, erklärt Fath. Für das „Blue Source Projekt Indien“ und den Verein HsOrg (Siehe Info) werden noch Sponsoren und Mitstreiter gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an Mario.kuemmel@h2org.de melden.

Der Verein H2Org

Andreas Fath hat den Verein H2Org mitgegründet. Dieser setzt sich für den Schutz der Natur, den Erhalt unserer natürlichen Gewässer und den Zugang zu sauberem Wasser ein. Dafür will er die Vermüllung der Umwelt zu stoppen und die Verbreitung von Plastik in unseren Flüssen und Ozeanen zu beenden. Weitere Infos unter www.h2org.de.