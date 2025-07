Haslacher Gemeinderat: Vergabe-Modalitäten in der Kritik

Der Gemeinderat hat die Arbeiten zur Sanierung des Hallendachs und der Beleuchtung der Eichenbach-Sporthalle vergeben. „Die Sporthalle hat eine sehr zentrale Rolle für die Vereinslandschaft und die Schließung während der Sanierung ist mit großen Auswirkungen verbunden“, schickte Bürgermeister Armin Hansmann voraus. Ende Juni habe es einen intensiven Austausch mit den Vereinsvertretern gegeben, um den Ausfall während der Sanierung zu kompensieren.

Hansmanns ausdrücklicher Dank galt dem Verständnis und der Kompromissbereitschaft aller Beteiligten, wodurch eine tragfähige Lösung gefunden worden sei. Stadtbaumeister Clemens Hupfer erklärte die Ausschreibung der Leistungsverzeichnisse für den Gerüstbau, die Dacheindeckung, die Malerarbeiten und die Brandmeldeanlage in Losen, getrennt nach Stadt und Turnverein. Der Gemeinderat habe nur über die Lose der Stadt zu entscheiden, die Brandmelde-Anlage betreffe lediglich den Veranstaltungsbereich der Sporthalle und betreffe den Turnverein nicht. Die Angebotsanfrage habe bei einem Ortstermin im Mai bei der Firma Frewa aus Offenburg stattgefunden, die Vorplanung und das Angebot seien Leistungen des Bieters, wie weiter mitgeteilt wurde.

Zum weiteren Ablauf erklärte Hupfer: „In der vergangenen Woche hat es einen Termin mit der Zimmerei Vetter gegeben, bei Auftragsvergabe kann morgen mit dem Aufmaß begonnen werden.“ Das Gerüst soll Anfang September gestellt, mit dem Bau Mitte September begonnen werden. Zum 19. Dezember soll die Halle dann wieder für die Vereine nutzbar sein. Kämmerin Gisela Ringwald stellte die Zahlen unter Berücksichtigung der Angebotssummen vor. Danach belaufen sich die Gesamtkosten auf gut 973 000 Euro, sollen mit Geldern aus dem Sportstätten-Fördergesetz (282 000 Euro) und dem Ausgleichsstock (250 000 Euro) gefördert werden.

Leistungen lassen auf Subunternehmer schließen

Außerdem sei eine Förderung für die Beleuchtung in Höhe von 31 000 Euro beantragt worden und aufgrund der energetischen Sanierung könnten weitere 91 500 Euro kommen.

„Im Moment rechnen wir mit Eigenmitteln in Höhe von 313 800 Euro, geplant waren mal 290 000 Euro“, bilanzierte Ringwald. Martin Eitel (CDU) kritisierte: „Die Leistungen des Dachdeckers sind sechs Gewerke in einem. Das deutet auf Subunternehmer hin. Ich verstehe nicht, warum die Gewerke nicht einzeln vergeben werden. Das ist wirtschaftlich immer günstiger.“ Hupfer verwies auf den engen Zeitplan und begründete: „Eine zusammengefasste Vergabe ist vom Zeitablauf her am schnellsten.“ Diese Argumentation wollte Eitel nicht gelten lassen. Doch Joachim Allgaier (FW) erinnerte daran, dass der Gemeinderat die Sanierung unbedingt im laufenden Jahr durchführen wollte und Eile geboten sei. Jochen Kammerer (CDU) ärgerte sich: „Ob wir einzeln oder im Paket vergeben, kann nicht das Argument sein, um jede Kröte zu schlucken.“ Marco Fritzsche (FW) erkundigte sich, warum gerade die BrandmeldeAnlage nicht ausgeschrieben wurde. „Die Direktvergabe an Frewo wurde seitens der Verwaltung als sinnvoll erachtet“, begründete Hupfer. Hermann Duffner (CDU) wunderte sich, dass auf städtischer Seite die Kosten durch vorliegende Angebote um 25 000 Euro sinken würden, der TV aber 35 000 mehr zahlen müsse. Hupfer erklärte das ein Stück weit mit dem Bodenbelag fürs Turnzentrum.

Auftragsvergabe

Die Beleuchtung ging für 37 700 Euro an die Firma Baumann (Hausach). Die Dacheindeckung ging für 555 000 Euro an die Zimmerei Vetter (Schnellingen). Die Malerarbeiten wurden für 13 300 Euro an Mabetec (Hausach) vergeben, die Brandwarnanlage für 34 000 Euro Frewa (Offenburg).