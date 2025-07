Haslacher Gemeinderat: Stadt will sich Vorkaufsrecht sichern

1 Das Bahnhofsareal aus der Vogelperspektive. Die Stadt hat eine Überplanung im Blick. Foto: Peter Heck Das Haslacher Bahnhofsareal soll in seiner Gesamtheit überplant werden. Wo heute das Raiffeisen-Gebäude steht, könnte ein Baugebiet entwickelt werden.







Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag eine Satzung beschlossen, mit der sich die Stadt ein Vorkaufsrecht für die Grundstücke auf dem Bahnhofsareal sichert, die aktuell noch in Privatbesitz sind. Vor allem geht es dabei um das Grundstück, auf dem das Gebäude der ZG Raiffeisen Agrar-Niederlassung steht, die wie berichtet zum Monatsende schließt. In der Sitzungsvorlage informiert die Stadtverwaltung über die Pläne für das Bahnhofsareal.