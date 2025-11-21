Haslacher Gemeinderat: Knappes Ja für drei Aufzüge

Mit neun Ja-Stimmen beschloss der Haslacher Gemeinderat bei seiner Sitzung, einen Förderantrag für die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofs zu stellen.
Applaus brandete auf, als der Haslacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit denkbar knapper Mehrheit die Pläne für drei Aufzüge am Bahnhof befürwortete und dafür stimmte, dass ein Antrag zur Aufnahme in das entsprechende Förderprogramm gestellt werden soll. Zahlreiche Besucher waren zur Gemeinderatssitzung gekommen, darunter Vertreter von BUND, dem Verein Lebenswertes Kinzigtal und der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal.