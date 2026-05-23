Haslacher Gemeinderat: Darum bleibt die lebende Krippe erhalten

Eine Petition setzte sich dafür ein, dass zur Adventszeit keine Tiere mehr in der Innenstadt gezeigt werden. Haslachs Gemeinderat entschied anders.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, die „lebendige Krippe“ vor dem Rathaus trotz einer Online-Petition gegen den Einsatz lebender Tiere beizubehalten. Bürgermeister Armin Hansmann erläuterte die Hintergründe und rechtliche Einordnung des Anliegens. Zwar entspreche die Online-Petition nicht den Anforderungen eines Bürgerantrags, doch ermögliche das Petitionsrecht jedermann, sich mit Bitten oder Beschwerden an zuständige Stellen und Volksvertretungen zu wenden und zu erreichen, dass das Thema öffentlich behandelt wird.

900 Unterschriften gegen Krippe gesammelt Die Krippe sei schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Adventszeit. Ein Esel und zwei Schafe sind während dieser Zeit dauerhaft in der Krippe untergebracht. Wie berichtet, sammelte die Initiatorin der Petition, Katharina Bauch, auf der Plattform Change.org Unterschriften, mit dem Ziel, künftig keine lebenden Tiere mehr in der Innenstadt auszustellen. Zum Ende der Aktion kamen laut Sitzungsvorlage rund 900 Unterstützungen zusammen, davon rund 450 aus dem Postleitzahlengebiet Haslach, Hofstetten und Fischerbach. In der Begründung wird vor allem der Tierschutz angeführt. Demnach sollten Tiere nicht als Schauobjekte dienen, sondern in einer artgerechten Umgebung bleiben. Als Alternative wird vorgeschlagen, die Adventszeit ausschließlich mit Holzfiguren zu gestalten, die das Weihnachtsgeschehen ebenso vermitteln könnten.

Zudem verweist die Petition darauf, dass Tiere im Gehege in Bollenbach „fernab von Lärm“ und Trubel der Innenstadt besser aufgehoben seien. „Die Verwaltung ist sicher, dass das Tierwohl gewahrt wird. Sie sind wunderbar betreut“, betonte der Bürgermeister. Yannik Hinzmann (LHL) argumentierte pro Petenten: „Lebewesen sollen für unser weihnachtliches Ambiente herhalten, damit wir in Weihnachtsstimmung kommen“, kritisierte er. Besonders erschrocken sei er gewesen, als er festgestellt habe, dass die Tiere auch über Silvester in der Altstadt untergebracht seien. Als Kompromiss stellte er den Antrag, sie über den Jahreswechsel nicht in der Innenstadt unterzubringen.

„In der Innenstadt haben wir ein Böllerverbot, in Bollenbach nicht“, zweifelte Hansmann, ob ein Umstallen stressfreier wäre. „Ich stelle mich hinter die Verwaltung“, sagte Werner Bosch (FWV). Er habe mit einem Tierarzt gesprochen, der ihm versicherte, dass die Tiere, wenn sie ruhig stehen, keine Anzeichen von Stress zeigen. „Ein Hund an der Leine ist biologisch stärker eingeschränkt.“ Er regte an, die Krippe zu optimieren, durch einen Rückzugsort und Hinweisschilder.

Abstimmungen

Davide Tamburello (FWV) wollte wissen, ob negative Ereignisse bekannt seien, etwa durch alkoholisierte Personen, was der Bürgermeister verneinte. Letztlich folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung bei einer Gegenstimme und beschloss, die lebendige Krippe zu erhalten. Dem Antrag Hinzmanns stimmte als einziges Mitglied er selbst zu.