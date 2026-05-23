Haslacher Gemeinderat: Darum bleibt die lebende Krippe erhalten

Eine Petition setzte sich dafür ein, dass zur Adventszeit keine Tiere mehr in der Innenstadt gezeigt werden. Haslachs Gemeinderat entschied anders.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, die „lebendige Krippe“ vor dem Rathaus trotz einer Online-Petition gegen den Einsatz lebender Tiere beizubehalten. Bürgermeister Armin Hansmann erläuterte die Hintergründe und rechtliche Einordnung des Anliegens. Zwar entspreche die Online-Petition nicht den Anforderungen eines Bürgerantrags, doch ermögliche das Petitionsrecht jedermann, sich mit Bitten oder Beschwerden an zuständige Stellen und Volksvertretungen zu wenden und zu erreichen, dass das Thema öffentlich behandelt wird.