Haslacher Gemeinderat: Auf Antrag folgt Gegenantrag

1 Die Suche nach weiterem Wohnraum bleibt in Haslach ein heiß diskutiertes Thema auf allen Ebenen Foto: Peter Heck Der bereits im Februar diskutierte „Einwohnerantrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot“ der LHL stand nochmals zur Diskussion. Die Mehrheit lehnte ihn ab.







Der Gemeinderat hat sich mit dem „Einwohnerantrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot“ der Liste Haslach Lebenswert (LHL) befasst. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat diesen im Februar aus formalen Gründen abgelehnt, was die Kommunalaufsicht im Landratsamt Ortenaukreis als rechtswidrig angesehen hatte. Die Stadtverwaltung war aber schon damals auch auf inhaltliche Aspekte eingegangen. So hatte Maik Schwendemann von der Stadtverwaltung aufgezeigt, dass längst nicht so viele Wohnungen in Haslach leer stehen, wie in dem Antrag suggeriert wurde. Er hatte auch deutlich gemacht, dass eine Wohnraumakquise der Stadt Lahr, ähnlich sie die LHL gefordert hatte, nicht besonders erfolgreich sei.