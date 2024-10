So wurde Helmut Bächle geehrt

1 Thomas Kohlung (links) ist der Nachfolger von Helmut Bächle, der nach 42 Jahren verabschiedet wurde. Für Ehefrau Waltraud gab es Blumen, Haslachs Bürgermeister Philipp Saar bedankte sich für das Geleistete Foto: Störr

Haslacher Club 82 hat nach 42 Jahren einen neuen Vorsitzenden. Gründungsvorstand und Initiator des Freizeitclubs für Menschen mit Behinderung, Helmut Bächle, wurde mit großem Dank und buntem Programm verabschiedet. Außerdem wurde eine besondere Ehrung vorgenommen.









Helmut Bächle habe das Thema „Inklusion“ von Anfang an gelebt, aus diesem Gedanken heraus sei der Club entstanden. Dafür wurde er zum ersten „Ehren-Clubber“ ernannt, was in anderen Vereinen dem Ehrenvorsitzenden gleichkommt.