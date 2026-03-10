Haslacher Bildungszentrum: Darum muss die Schule saniert werden

Um die Gebäudesubstanz des Haslacher Bildungszentrums zu sichern und pädagogische Anforderungen dort zu erfüllen zu können, stehen größere Sanierungen im Raum.
Sanierungsmaßnahmen stehen in den kommenden Jahren am Bildungszentrum an. Hauptamtsleiter Adrian Ritter erinnerte im Gemeinderat an die umfangreiche Modernisierung in den Jahren zwischen 2009 bis 2011. „Wir haben aufgehört – nicht weil man fertig war, sondern weil das Thema Finanzen eine Rolle gespielt hat“, erklärte er.10,4 Millionen Euro Kosten waren damals angefallen, wovon laut Sitzungsvorlage nach Abzug von Zuschüssen 7,6 Millionen Euro seitens der Stadt zu tragen waren. Zusätzlich seien zwischen 2017 und 2018 energetische Maßnahmen für rund eine Million Euro (rund 500 000 Euro Förderung) an den Gebäuden F und C2 vorgenommen worden.