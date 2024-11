Haslacher Bigband begeistert: Ein „goldener Abend“ bei der Nacht der Sterne

1 Die Verbindung von Musik und Show prägte einmal mehr die die „Night of Stars“ in der Haslacher Stadthalle. Foto: Störr

Die Bigband „Surprise“ machte ihrem Namen mit mancher Überraschung bei der „Night of Stars“ in der Haslacher Stadthalle alle Ehre. Ob Leucht-Umhänge, Burlesque-Show oder kraftvolle musikalische Auftritte – das Publikum wurde zwei Stunden lang „glänzend“ unterhalten.









Link kopiert



Die „Night of Stars-Ein Tag wie Gold“ der Bigband „Surprise“ steht die Verbindung von Musik mit großer Show. Am Freitagabend bekamen die Besucher in der Stadthalle viel geboten. Erstmals gab es ein Stehkonzert mit nur wenigen Sitzgelegenheiten auf der Empore, einer zweistöckigen Hauptbühne sowie einer Nebenbühne mit Klavier.