Haslach Winterfest mit Schirm, Charme und Regenjacke

Der Winterflohmarkt hatte sich auf wenige Stände in der Mühlenbacher Straße reduziert, dafür war das Angebot ausgesprochen vielfältig. Von CDs und Büchern übers Waschbrett und alte Haushaltsgegenstände bis hin zu Möbeln und Dekorationen gab es einiges zu entdecken. Ebenso wie in den Geschäften der Haslacher Einzelhändler, wo besondere Rabatte und die Spenden-Aktion zugunsten des Fehrenbacherhofs lockten.

Spendenaktion für Freizeitheim

Mitglieder des Fördervereins Fehrenbacherhof informierten beim Rathaus über die anstehende Sanierung sowie den notwendigen neuen Sanitärtrakt und die geplante Finanzierung. Überraschend sei, dass viele Festbesucher den Fehrenbacherhof in Hofstetten nicht kennen würden und von der Funktion als Freizeitheim für Jugendgruppen nichts wüssten, war am Info-Stand zu hören. Dementsprechend würden in erster Linie junge Familien angesprochen und mit Info-Flyern ausgestattet.