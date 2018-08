Haslach "Stahlzeit" rockt Hansjakobstadt

In ihrer Bühnenshow spielen Stahlzeit Stücke von Rammstein in allen Schaffensphasen, dabei stehe die Liveshow der des Originals in Puncto Aufwand und Pyrotechnik in nichts nach, heißt es weiter. Bereits zum neunten Mal in Folge kommt die Band in diesem Jahr nach Haslach. Einen Tag vor Silvester, am 30. Dezember, geht es in der Stadthalle wieder heiß her. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.