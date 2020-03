Haslach Polizisten retten Hausbewohner vor Brand

Die Beamten entdeckten den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes in der Bollenbacher Straße gegen 4.30 Uhr. Die Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits bis an die Decke des Obergeschosses, schreibt die Polizei. Die Beamten riefen die Feuerwehr und alarmierten die Hausbewohner. Diese hatten den Brand noch gar nicht bemerkt. Da sie auf das Klingeln an der Tür nicht reagierten, schalteten die Polizisten zusätzlich das Einsatzhorn am Streifenwagen ein. Schließlich konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden.