Haslach Kinder aufgepasst: Heute ist Storchentag!

375 Jahre – so lange lässt sich der Brauch in Haslach zumindest nachweisen. Denn im Stadtarchiv befindet sich eine Rechnung, nach der Johann Jakob Arguin im Jahr 1643 dafür bezahlt wurde, dass er "den Storch geklopfet" habe. Was genau dahinter steckt, lässt sich heutzutage nicht mehr ermitteln. Stadtarchivar und Ehrenbürger Manfred Hildenbrand, der vergangenes Jahr verstarb, nahm jedoch an, dass dies der älteste Nachweis für den Storchentag sei.

"Einer Sage zufolge haben die Störche außerdem einst die Stadt Haslach vor einer Hungersnot gerettet", fasst Alois Krafczyk die im Städtle geläufige Legende zusammen. Demnach hatten die Bürger gelobt, den Kindern einmal im Jahr etwas Gutes zu tun, falls Gott sie vor einer Ungezieferplage rettete. Die Störche kamen, fraßen das Getier – und geboren war der Storchentag.

Die Kinder stehen auch Jahrhunderte später noch im Mittelpunkt des Brauchs, berichtet Krafczyk im Gepräch mit dem Schwabo. Er ist als Storchenvater Dreh- und Angelpunkt dieses Heischebrauchs, der jedes Jahr am Tag von Petri Stuhlfeier, dem 22. Februar, gefeiert wird.