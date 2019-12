Haslach Jürgen Kern im "Supertalent"-Finale

Dieter Bohlen ist völlig begeistert davon, dass Kern nicht mehr benötigt als seine Finger

Tanz, Gesang und Akrobatik dominieren das Feld. Je weiter die Sendung voranschreitet, desto spektakulärer werden die gezeigten Einlagen. Der australische "Space Cowboy" lässt schier den Atem stocken, als er mithilfe einer Tesla-Spule Strom durch seinen eigenen Körper leitet. Trick oder doch purer Wahnsinn? Die Frage bleibt offen.

Eine andere beantwortet sich kurz darauf: Kann Jürgen Kern, der für seinen Auftritt lediglich seine Finger benötigt, um auf besondere Art und Weise zu pfeifen, inmitten eines solchen effektheischenden Feuerwerks bestehen? Gekrönt von riesigen Silberflügeln liefert der Kunstpfeifer eine berührende Interpretation des Kelly-Family-Hits "An Angel", am Ende begleitet von einem Chor. Die "Zugabe"-Rufe, die – zum ersten Mal, und das beim vorletzten Auftritt – durchs Studio schallen, sind unüberhörbar. Bruce Darnell hat laut Moderator Hartwich Tränen in den Augen. Von der Jury gibt es dann auch großes Lob. Pop-Titan Dieter Bohlen ist völlig begeistert davon, dass Kern nicht mehr benötigt als seine Finger: "Andere haben teure Instrumente, du hast nichts!"

Aus den vom Publikum bestimmten Top 3 wird in einer weiteren Voting-Runde der Gewinner ermittelt. Als klar ist, dass Kern in diese Finalrunde einzieht, ist er sichtlich überwältigt. "Auf dem Treppchen zu stehen, ist sensationell", sagt er nach Ende der Sendung im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Samstagabend ist er völlig überwältigt und dankbar, "dass so viele Menschen für mich angerufen haben".

Teil der Show zu sein, sei ein "unbeschreibliches Erlebnis gewesen", sagt der Haslacher

Am Sonntag klingt er aufgeräumter, auch wenn er nach eigenen Angaben nicht geschlafen hat und noch völlig im "Showmodus" ist. Das Erlebnis, in der Sendung zu sein, bezeichnet Kern als "gewaltig". "Und als Vorletzter dann noch in die Top 3 einzuziehen, ist sensationell." Kern hofft, dass er die Menschen mit seinem Auftritt berührt hat und die Möglichkeit bekommt, das noch oft zu tun. Teil der Show zu sein, sei ein "unbeschreibliches Erlebnis gewesen", sagt er dankbar. Und dieses könne ihm niemand mehr nehmen.