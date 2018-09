Haslach i. K. Zwölf Stunden lang im Dialog mit Gott

In der Sakristei werden die ganze Nacht über Kaffee, Tee, Wasser und kleine Knabbereien bereit stehen, um Mitternacht werde gemeinsam eine warme Suppe gegessen.

"Uns ist die Verbindung und die Vernetzung der Menschen wichtig", erklärt Ziehms. Um Mitternacht wird das Vorbereitungsteam einen schweigenden Gebetsmarsch mit Fackeln durch die Stadt führen. An ausgewählten Orten wie dem Kindergarten, dem Sozialzen­trum ums Alfred-Behr-Heim, bei der evangelischen Kirche, der sogenannten Blaulicht-Fraktion, beim Kriegerdenkmal und dem Rathaus werden Gebete gesprochen.

Neben dem gemeinsamen Beten und Singen wird es in der Kirche ein kreatives Angebot geben und außerdem ein Kreuz aus Steinen vor dem Seitenaltar ausgelegt, das als Art Klagemauer dienen soll. Dort hinterlegte Zettel mit Anliegen, die vor Gott – aber nicht in die Öffentlichkeit getragen werden, verbrennen morgens im Feuer auf dem Kirchplatz. Anliegen, die gemeinschaftlich getragen werden sollen, kommen ein Buch. Diese werden dann in Gebeten aufgegriffen und eventuell in der späteren Rosenkranz-Andacht der Kolpingfamilie noch einmal hervorgeholt.

"Die Gebetsnacht soll eine Gelegenheit zur Erfahrung bieten, dass Gott mit sich reden lässt", verdeutlicht Stöhr und zitiert vom Handzettel: "Es ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerwiegendste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat."

Die Gebetsnacht beginnt am Freitag, 28. September, um 20 Uhr in der Haslacher Stadtkirche und dauert bis Samstagmorgen, 29. September, 8 Uhr. Zu jeder vollen Stunde wechselt die gestaltende Gemeinschaft. Teilnehmer sind während der gesamten Gebetsnacht jederzeit willkommen. Mit einem Feuer auf dem Kirchplatz und einem gemeinsamen Frühstück klingt die Nacht des Betens und Singens am Samstag ab 7 Uhr aus. Bei schlechtem Wetter findet das Frühstück im benachbarten Kastenkeller statt.

