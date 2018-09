Haslach i. K. Zweite Chance für Kleider

Was am Sonntag übrig geblieben ist, gibt der "Kiebitz" übrigens an eine Organisation in München, die sie an Bedürftige in Rumänien und anderen Ostblockländern verteilt.

Nur etwas fanden die Organisatoren am Sonntag etwas schade: Dass sich wenige Männer von der Kleidertauschbörse angesprochen gefühlt haben. "Da hoffen wir natürlich beim nächsten Mal auf eine Steigerung."

Wer den Kleidertauschtag verpasst hat oder auf eine Neuauflage hofft, darf sich freuen. Denn "Kiebitz"-Vorsitzende Hanni Schaeffer verrät schon, dass kommendes Jahr wieder eine Tauschbörse stattfindet.