Haslach i. K. Wuseliges Affentheater in Stadthalle

Haslach. Das diesjährige Motto "So ein Affentheater, mer kann‘s nit fasse – rund um die Welt un in Hasles Gasse" zog sich als roter Faden durch alle Auftritte auf der Bühne. Sogleich wollten die im Narrenkäfig eingesperrten Figuren aus ihrer Gefangenschaft befreit werden. Die beiden "Prüfer" Melanie Stevens und Markus Zagermann machten es ihnen aber nicht leicht, denn erst mussten deren Gründe beurteilt werden. Da war die B 33, deren Ausbau mindestens schon 30 Jahre dahinsiecht. Auch der Bayerische Hof bröckelt schon Jahre vor sich hin und es tut sich noch immer nichts. Erst den Eltern mit dem kleinen Närrle winkte die Befreiung, denn es ist ja die Hauptperson an der Fasent:

Zwar brachte die große Klepperlegarde sowohl mit dem Narrenmarsch als auch mit "de Schneider und die Maus“ sowie mit „de Hans im Schnogeloch" Stimmung in den Saal. So richtig ab ging es dann jedoch mit den modernen Stücken, darunter das bekannte "Eye of the tiger". Nach kräftigen Zugaberufen gab’s noch zwei Kostproben ihres Könnens.

Bürgermeisterwahl und denkwürdige Kandidatenvorstellung durfte als beliebtes Thema selbstverständlich nicht fehlen. König Heinz, der mit seiner Bärbel die Szenerie genüsslich im Publikum verfolgte, hatte es beim öffentlichen Auftritt der Kandidaten gar nicht leicht, Haltung zu bewahren. Denn mit dem "Phantom aus den Nebelbergen", das niemand je gesehen hatte und das erst gar nicht antrat, dem geschwätzigen Rapper aus dem hinteren Wolftal, der sich für den Besten hielt und dem armen Mann, dem der einzige Kugelschreiber just bei der Erstellung seiner Rede abgebrochen war, gab es dann doch noch einen "Überflieger". Riesenbeifall, begleitet von entsprechendem Gelächter brauste auf, als "Daddel-Philipp", der ständig auf seinem Handy oder seinem Laptop rumdaddelt, sprich rumspielt, mit seiner attraktiven Partnerin mit Kugelschreibern und Flyern um Stimmen warb. Schade, dass Bürgermeister Philipp Saar in Berlin weilte und diese Glanznummer nicht miterleben konnte.